У Telegram тепер перед відправленням можна редагувати голосові

HD-фото, приватні чати з адмінами та редагування голосових – нові фішки Telegram.

Фото: nv.ua

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Месенджер Telegram отримав велике оновлення, що принесло користувачам низку корисних нововведень. Зокрема, тепер голосові повідомлення можна редагувати: після запису доступна функція обрізання, яка дозволяє видалити зайві фрагменти перед надсиланням. Також зʼявилася можливість ставити запис на паузу — більше не потрібно записувати все одним дублем.

Серед інших оновлень — покращення якості фотографій. Відтепер при надсиланні можна обрати новий режим «висока роздільна здатність», який забезпечує у 4 рази більше пікселів. За словами Telegram, HD-фото займають менше ніж 0,5 МБ трафіку, зберігаючи при цьому максимальну деталізацію.

Ще одна нова функція — можливість надсилати особисті повідомлення адміністраторам будь-якого каналу без розкриття особистих контактів.

Також Telegram додав:

підтримку до 12 варіантів відповідей у голосуваннях;

оновлений вигляд групових чатів — теми тепер організовані у вигляді вкладок;

офіційні форми звʼязку з адміністраторами каналів через особисті повідомлення.

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