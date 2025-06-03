Дострокові вибори у Південній Кореї – відомий лідер екзит-полів

Лі Чже Мьон набирає понад 50% голосів на дострокових виборах у Південній Кореї.

Фото: ukrinform

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У Південній Кореї відбулося голосування на дострокових президентських виборах, лідером за результатами екзит-полів став представник головної опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мьон. Про це повідомляє агентство Yonhap.

Явка виборців на цих виборах сягнула рекордних 78,8% — найвищого показника з 1997 року.

Згідно з екзит-полами, Лі Чже Мьон отримав 51,7% голосів, тоді як його головний конкурент Кім Мун Су, кандидат від партії «Сила народу», що пов’язана з колишнім президентом Юн Сок Йолем, набрав 39,3%.

Під час передвиборчої кампанії Лі Чже Мьон наголошував на необхідності подолання фінансової кризи в країні, економічному розвитку та боротьбі з «жадібним істеблішментом». Він також обіцяв посилити обороноздатність Південної Кореї, зробити її лідером у сферах високих технологій, культурним центром та прикладом демократії. Окрему увагу кандидат приділяв зниженню напруги у відносинах із Північною Кореєю.

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