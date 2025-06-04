Володимир Зеленський підписав закон про реформу зарплат та премій держслужбовців – що зміниться

Мінімальний розмір посадового окладу в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах, має становити не менше 7570 грн.

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Президент Володимир Зеленський підписав довгоочікуваний закон 4282-ІХ про реформу оплати праці державних службовців. Відповідний законопроект 8222 був внесений до парламенту ще у 2022 році, а прийнятий в цілому у березні 2025 року. У законі вказано, що він набуває чинності з 1 квітня 2025 року за виключенням деяких норм.

Відповідно до закону мінімальний розмір посадового окладу в держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах, повинна становити не менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму, тобто, не менше 7570 грн станом на 2025 рік. Встановлюється, що скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів та надбавок до них.

Разом із тим, на період воєнного стану дія норми про те, що фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20% загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці, тимчасово зупиняється, а фонд преміювання державного органу не може перевищувати 20% загального фонду сталої заробітної плати за рік.

Як раніше пояснювала голова комітету з питань державної влади Олена Шуляк, цим законом збираються подолати великий розрив в оплаті праці держслужбовців, який зараз може складати до 50%. Друга новела стосується складових зарплати. «Перша частина, яка є сталою та гарантованою, складатиме 70%, друга частина з премій та надбавок не повинна перевищувати 30%», - зазначила вона. Також буде скорочена надбавка за вислугу років.

Хоча Мінфін і заявив, що законопроект потребуватиме додаткових видатків, втім, закон є частиною «домашнього завдання» для отримання грошей від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Для апаратів судів може знадобитися ще один закон

Серед іншого, як писала «Судово-юридична газета», новий закон має дозволити підвищити зарплати держслужбовцям в апаратах судів (цифри раніше озвучувала ДСА).

Він передбачає право Кабміну встановлювати додаткові коригуючі коефіцієнти для оплати праці держслужбовців різних органів з урахуванням особливостей адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється юрисдикція таких органів, а для держслужбовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя допускається встановлення також інших коефіцієнтів до посадових окладів, у тому числі за рахунок коштів спецфонду держбюджету.

Хоча безпосередньо закон встановлює, що особливості оплати праці держслужбовців в апаратах судів та інших органах системи правосуддя визначаються Законом «Про судоустрій і статус суддів», але дозволяє запровадити окреме тимчасове регулювання.

Так, у новому пункті 14-4 перехідних положень передбачено, що до законодавчого врегулювання в Законі «Про судоустрій і статус суддів» особливостей оплати праці державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя з метою визначення розмірів посадових окладів суди, органи та установи системи правосуддя, юрисдикція яких поширюється на територію АРК, областей, міст Києва та Севастополя, відносяться до державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, а районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – до державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію АРК, однієї або кількох областей, міста Києва.

Втім, чи достатньо лише одного підписаного законопроекту 8222 для підвищення зарплат працівникам апаратів судів – наразі невідомо. Адже інший пов’язаний безпосередньо з ним закон 4322-IX (законопроект 9478 про співвідношення рангів), прийнятий навздогін у березні, досі не підписаний.

Саме цей законопроект 9478 має дозволити вже зараз підняти рівень юрисдикції для місцевих та апеляційних судів, забезпечивши підняття посадових окладів для працівників апаратів.

Так, законопроектом 9478 передбачається вказаний вище пункт 14-4 перехідних положень закону про держслужбу доповнити ще однією нормою про те, що з метою визначення розмірів посадових окладів держслужбовців апаратів судів, органів та установ системи правосуддя тимчасово, до 1 січня 2026 року, суди, органи та установи системи правосуддя, юрисдикція яких поширюється на територію відповідно областей і міста Києва, відносяться до держорганів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, а районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – до державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва.

У комітеті з питань правової політики висловили сподівання, що і цей законопроект буде незабаром підписаний.

Що зміниться після вступу в сили реформи для держслужбовців

«Судово-юридична газета» проаналізувала фінальну редакцію законопроекту 8222.

Складові зарплати держслужбовця

Так, у новій редакції викладено статтю 50 «Оплата праці державних службовців».

Відповідно до запропонованих змін заробітна плата державного службовця складається з:

сталої заробітної плати — посадового окладу, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державного службовця;

варіативної заробітної плати — премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, місячної або квартальної премії.

Стала заробітна плата держслужбовця є фіксованою виплатою та основною винагородою за виконання посадових обов’язків, яка гарантується цим законом.

Варіативна зарплата залежить від особистого внеску держслужбовця в загальний результат роботи державного органу, є винагородою за ініціативну роботу, своєчасне і якісне виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань.

Гарантійні та компенсаційні виплати

Гарантійні та компенсаційні виплати встановлюються держ службовцям незалежно від їхньої зарплати, не входять до її сталої або варіативної складової та не враховуються при формуванні фонду сталої та варіативної заробітної плати. Такі виплати є частиною державних гарантій, спрямованих на компенсацію витрат, що виникають у зв’язку з виконанням службових обов’язків або реалізацією спеціального правового статусу держслужбовця.

До гарантійних та компенсаційних виплат належать:

компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;

грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної відпустки;

інші гарантійні та компенсаційні виплати, встановлені законодавством.

Види та розмір премій держслужбовця

До премій державного службовця належать:

премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

Загальний розмір премій, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30% фонду його сталої зарплати за рік.

Розмір місячної премії державного службовця не може перевищувати 30% розміру його посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця, за який виплачується премія.

Розмір квартальної премії не може перевищувати 90% розміру його посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом кварталу, за який виплачується премія.

Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є державний бюджет.

Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів та надбавок до них.

Складові зарплати та особливості оплати праці держслужбовців Державної податкової служби, Державної митної служби, Державної аудиторської служби, їх територіальних органів визначаються відповідно Митним кодексом, Податковим кодексом та Законом «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні».

Особливості оплати праці державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів та інших органах системи правосуддя визначаються Законом «Про судоустрій і статус суддів».

Схема посадових окладів і каталог типових посад державної служби

Схема посадових окладів на посадах держслужби визначається Кабміном за поданням НАДС. Схема посадових окладів в Апараті Верховної Ради визначається Кабміном за поданням Керівника Апарату ВР.

Розміри посадових окладів на посадах держслужби встановлюються з урахуванням каталогу типових посад і критеріїв віднесення до таких посад, зіставлення рівня оплати праці на типових посадах з рівнем оплати праці у приватному секторі в Україні.

Зіставлення рівня оплати праці на типових посадах держслужби з рівнем оплати праці у приватному секторі в Україні проводиться щороку НАДС, під час підготовки проекту схеми посадових окладів.

Каталог типових посад і критерії віднесення до таких посад затверджуються Кабміном за поданням НАДС. Каталог типових посад державної служби в Апараті Верховної Ради затверджується Головою ВР и за поданням Керівника Апарату ВР.

Методика проведення класифікації посад державної служби затверджується НАДС.

Каталог типових посад державної служби і критерії віднесення до таких посад передбачають перелік та описи:

1) сімей посад — посад держслужби, об’єднаних спільними функціональними напрямами діяльності;

2) рівнів посад — ознак, що відображають якісні відмінності у характеристиках складності та відповідальності роботи на певному рівні службової діяльності на посадах державної служби;

3) юрисдикцій і типів державних органів.

Мінімальний розмір посадового окладу на посадах держслужби в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах, не може становити менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто, не менше 7570 грн станом на 2025 рік.

Поділ органів на юрисдикції і типи

З метою визначення розмірів посадових окладів державні органи поділяються за юрисдикцією, а в межах юрисдикції – за типами:

1) державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України та інші державні органи:

перший тип: Апарат Верховної Ради, Секретаріат Кабінету Міністрів, постійно діючий допоміжний, постійно діючі державні, допоміжні, консультативно-дорадчі органи, утворені Президентом, представництво Президента в АРК, міністерства, з якими обов’язковому погодженню підлягають проекти актів Кабміну, за результатами розгляду яких оформлюється висновок, апарати (секретаріати) РНБО, ЦВК, Рахункової палати, Уповноваженого ВР з прав людини, Уповноваженого із захисту державної мови, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Офісу Генпрокурора;

другий тип: інші міністерства, державні органи зі спеціальним статусом або діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабміном, до повноважень яких належить формування державної політики в одній чи кількох сферах, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабміном через керівника Мінфіну, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, Пенсійний фонд, АРМА, Державна судова адміністрація, центральний орган управління Служби судової охорони, Державна інспекція архітектури та містобудування України тощо;

третій тип: інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апарати (секретаріати), територіальні органи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабміном через керівника Мінфіну, юрисдикція яких поширюється на територію АРК, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя;

2) державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію АРК, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, регіональні відділення постійно діючого державного органу, утвореного Президентом, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабміном через керівника Мінфіну, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах;

3) державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах.

Надбавки, премії та компенсації

У статті 52 «Надбавки, премії та компенсації» буде передбачено наступне.

Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 2% посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% посадового окладу.

Розмір надбавки за ранг визначається Кабміном під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби.

Компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, встановлюється в розмірі та порядку, визначених Кабміном.

Типове положення про преміювання затверджується НАДС. Встановлення премій здійснюється керівником державної служби залежно від особистого внеску в загальний результат роботи державного органу відповідно до затвердженого ним Положення про преміювання, погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності).

Розмір місячної або квартальної премії, премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності державним службовцям, які займають посади держслужби категорії «A», встановлюється у порядку, затвердженому Кабміном.

Фонд преміювання встановлюється у розмірі 20% загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

Держслужбовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги.

Грошова допомога виплачується у розмірі суми посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг держслужбовця станом на останній день місяця, що передує першому дню такої відпустки, незалежно від фактично відпрацьованого часу протягом цього місяця.

Також пропонується поширити особливості проходження держслужби, визначені статтею 91 закону, на Уповноваженого із захисту державної мови.

Як врегульовано перехідний період

Прикінцеві та перехідні положення закону про держслужбу буде доповнено нормами, відповідно до яких за держслужбовцями, які на день набрання чинності новим законом займали посади в апараті органу законодавчої влади та відповідно до ч. 1 статті 52 Закону «Про державну службу» (в редакції до набрання чинності зазначеним Законом) набули право на встановлення надбавки за вислугу років на державній службі у розмірі більшому ніж 30% посадового окладу, розмір такої надбавки зберігається після набрання чинності зазначеним законом у період їх роботи в апараті органу законодавчої влади.

Тимчасово, на період дії воєнного стану, та протягом 6 місяців з дня його припинення чи скасування, Кабмін може встановлювати додаткові коригуючі коефіцієнти для оплати праці держслужбовців різних державних органів з урахуванням особливостей адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється юрисдикція таких органів, а для державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя допускається встановлення також інших коефіцієнтів до посадових окладів, у тому числі за рахунок коштів спецфонду держбюджету.

На період дії воєнного стану та до завершення календарного року, в якому воєнний стан буде припинено чи скасовано, дія норми про те, що фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20% загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці, тимчасово зупиняється, а фонд преміювання державного органу не може перевищувати 20% загального фонду сталої заробітної плати за рік.

У 2025 році класифікація посад проводиться відповідно до Алгоритму проведення класифікації посад державної служби в умовах воєнного стану, затвердженого Кабміном.

З 1 січня 2026 року максимальний розмір посадового окладу на посадах керівників державних органів, віднесених до І типу держорганів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, становить не більше 15 мінімальних розмірів посадового окладу на посадах державної служби у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах.

Оплата праці держслужбовців державних органів, діяльність яких регулюється спеціальними законодавчими актами, здійснюється відповідно до умов, встановлених відповідними актами.

До внесення відповідних змін до Закону «Про державну службу» рівнозначною посадою державної служби в державному органі, що провів класифікацію посад державної служби, визначається посада, що належить до тієї самої категорії і того самого рівня посад державної служби з урахуванням юрисдикції державного органу.

Кабміну доручено з 1 січня 2026 року вжити заходів щодо перегляду граничної чисельності працівників місцевих державних адміністрацій відповідно до встановлених критеріїв з урахуванням адміністративно-територіального устрою та демографічної ситуації в Україні.

У місячний строк з дня набрання чинності цим законом уряд має вжити заходів щодо прийняття та/або оновлення нормативно-правових актів щодо статистичної звітності та фінансового адміністрування заробітних виплат.

Також Кабмін має у строк 3 місяці з дня опублікування цього Закону внести на розгляд Верховної Ради проект закону щодо визначення засад розроблення і впровадження механізму обчислення та встановлення граничної чисельності держслужбовців, який ґрунтується на обсязі функціональних завдань і повноважень кожного державного органу, показниках соціально-економічного розвитку та демографічної ситуації, бюджетних можливостях і необхідності ефективного використання державних коштів.

Виключається норма про те, що строк тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби не може перевищувати 3 місяці і про те, що на час виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби здійснюється виплата, передбачена ч. 4 статті 52 цього Закону, крім випадку покладення виконання обов’язків на відповідного заступника.

Автор: Наталя Мамченко

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