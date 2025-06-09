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Правительство обновило правила распределения гуманитарных средств — что изменилось

12:37, 9 июня 2025
Кабмин уточнил сроки подачи заявок, перечень финансируемых услуг и перечень документов для ремонтных работ за счет гуманитарного счета.
Правительство обновило правила распределения гуманитарных средств — что изменилось
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Кабинет Министров обновил Порядок использования средств со счета для предоставления гуманитарной и другой помощи гражданскому населению в условиях военного положения. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

В частности:

  • Определены сроки подачи заявок.

Чтобы предложения были рассмотрены на заседании комиссии по распределению средств, их необходимо подавать в сроки, указанные в объявлении Минсоцполитики. Объявление о начале приема предложений будет публиковаться на сайте Министерства. Срок приема предложений — не менее 30 дней с даты публикации объявления.

  • Уточнен перечень социальных услуг, подлежащих финансированию.

Уточнен перечень соцуслуг, которые могут финансироваться с гуманитарного счета: услуга стационарного ухода для людей с инвалидностью и пожилых людей, за исключением случаев, если услуга предоставляется на базе психоневрологических интернатов, домов-интернатов для пожилых граждан и лиц с инвалидностью, детских домов-интернатов.

  • Расширен перечень документов для подачи заявок на капитальный ремонт.

При подаче заявок на капитальный ремонт или реконструкцию жилья для семейных форм воспитания либо помещений для Центров жизнестойкости обязательно добавляется дефектный акт.

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