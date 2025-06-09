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Кабмин исключил упоминание о государственных целевых фондах как субъектах предоставления информации об использовании публичных средств

11:51, 9 июня 2025
Постановлением Кабмина внесены изменения в Порядок администрирования единого веб-портала использования публичных средств.
Кабмин исключил упоминание о государственных целевых фондах как субъектах предоставления информации об использовании публичных средств
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Правительство своим постановлением от 4 июня 2025 года №655 внесло изменения в Порядок администрирования единого веб-портала использования публичных средств, изменив определение субъектов, предоставляющих информацию об использовании публичных средств.

В частности, в новой редакции изложен абзац 4 пункта 3. Согласно изменениям, определено, что субъектами предоставления информации об использовании публичных средств являются распорядители и получатели средств государственного и местных бюджетов, субъекты хозяйствования государственной и коммунальной собственности, Национальный банк, государственные банки, а также Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и органы Пенсионного фонда Украины в соответствии с требованиями Закона.

Напомним, до внесения изменений к субъектам предоставления информации об использовании публичных средств в этом постановлении относились распорядители и получатели средств государственного и местных бюджетов, субъекты хозяйствования государственной и коммунальной собственности, Национальный банк, государственные банки, государственные целевые фонды, а также фонды общеобязательного государственного социального страхования и органы Пенсионного фонда Украины в соответствии с требованиями Закона.

Таким образом, постановлением №655 отдельное упоминание о государственных целевых фондах было исключено.

Согласно Методике определения источников и механизмов финансового обеспечения публичных инвестиционных проектов и программ публичных инвестиций, утвержденной приказом Минфина от 28 февраля 2025 года №131, государственные целевые фонды – это государственный дорожный фонд, государственный фонд обращения с радиоактивными отходами, государственный фонд развития водного хозяйства, государственный фонд внутренних водных путей, государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации, направление средств из которых имеет целевой характер, определенный Бюджетным кодексом Украины.

Вместе с тем, Закон «О прозрачности использования публичных средств» предусматривает, что он распространяется на отношения, связанные с подготовкой и обнародованием распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов, предприятиями, Национальным банком Украины, государственными банками, государственными целевыми фондами, а также Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и органами Пенсионного фонда информации о запланированном и фактическом использовании публичных средств.

Автор: Наталя Мамченко

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