Каліфорнія подасть до суду на адміністрацію Трампа через розгортання Нацгвардії у Лос-Анджелесі

Позов буде подано через рішення залучити Національну гвардію до Лос-Анджелеса для придушення заворушень без згоди штату.

Фото: Getty Images

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Віцегубернаторка Каліфорнії Елені Куналакіс заявила, що 9 червня очікує подання федерального позову від керівництва штату проти адміністрації президента США Дональда Трампа, пише Los Angeles Times.

Зазначається, що позов буде подано через рішення Трампа відправити Національну гвардію у Лос-Анджелес із метою зупинити заворушення. Куналакіс підкреслила, що у сучасній історії США Нацгвардію ще не залучали в такому порядку — без згоди штату.

«Я вважаю, що завтра (9 червня, - ред) ми, швидше за все, побачимо позов, який визнає, що Трамп не мав повноважень викликати Національну гвардію для 400 осіб, які протестували», — сказала Куналакіс в ефірі CNN ввечері 8 червня.

У розмові з The Times посадовиця порівняла дії американського президента з діями угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, коли вона була послом США в Угорщині за адміністрації Барака Обами.

«Мені здається, Трамп навмисно загострює ситуацію. Зазвичай саме так і починається ескалація. Тож мій висновок: він оголосив про залучення Національної гвардії не через потребу, а щоб використати протести як можливість продемонструвати власну силу й жорстокість», — переконана віцегубернаторка.

Вона наголосила, що підпали машин та інші агресивні дії протестувальників — неприйнятні, але зазначила, що місцева влада вже «контролювала ситуацію». Куналакіс також «стурбована загальними намірами» Дональда Трампа.

«Якщо вони почнуть заходити в кожну кухню, на кожне виробництво, в кожен готель і забирати людей лише тому, що ті виглядають як ті, хто без документів, — це дуже тривожно. Невідомо, куди це далі може завести», — вважає посадовиця.

За її словами, такі дії не йдуть на користь жодній зі сторін та можуть нести «серйозні наслідки для економіки всієї країни».

Раніше Дональд Трамп наказав силовикам звільнити Лос-Анджелес «від вторгнення мігрантів».

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