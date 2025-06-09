Дональд Трамп наказав силовикам звільнити Лос-Анджелес «від вторгнення мігрантів»

Дональд Трамп назвав Лос-Анджелесі містом, яке «окупували» нелегальні мігранти та злочинці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп наказав силовикам вжити всіх необхідних заходів для звільнення Лос-Анджелеса від «вторгнення мігрантів» та покласти край заворушенням. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Колись велике американське місто Лос-Анджелес було захоплене та окуповане нелегальними іноземцями та злочинцями. Тепер жорстокі, повстанські натовпи кишать та атакують наших федеральних агентів, намагаючись зупинити наші операції з депортації. Але ці беззаконні заворушення лише зміцнюють нашу рішучість. Я доручаю Міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноем, Міністру оборони Піту Хегсету та Генеральному прокурору Пем Бонді, у координації з усіма іншими відповідними департаментами та агентствами, вжити всіх необхідних заходів для звільнення Лос-Анджелеса від вторгнення мігрантів та покласти край цим заворушенням мігрантів. Порядок буде відновлено, нелегальні мігранти будуть вислані, а Лос-Анджелес буде звільнений», - написав він.

Раніше ми писали, що у Лос-Анджелесі виникли сутички між сотнями протестувальників та федеральними імміграційними органами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.