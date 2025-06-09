Дональд Трамп приказал силовикам освободить Лос-Анджелес «от вторжения мигрантов»

Дональд Трамп назвал Лос-Анджелес городом, который «оккупировали» нелегальные мигранты и преступники.

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Президент США Дональд Трамп приказал силовикам принять все необходимые меры для освобождения Лос-Анджелеса от «вторжения мигрантов» и положить конец беспорядкам. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Когда-то великий американский город Лос-Анджелес был захвачен и оккупирован нелегальными иностранцами и преступниками. Теперь жестокие, мятежные толпы кишат и нападают на наших федеральных агентов, пытаясь остановить наши операции по депортации. Но эти беззаконные беспорядки лишь укрепляют нашу решимость. Я поручаю Министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, Министру обороны Питу Хегсету и Генеральному прокурору Пэм Бонди, в координации со всеми другими соответствующими департаментами и агентствами, принять все необходимые меры для освобождения Лос-Анджелеса от вторжения мигрантов и положить конец этим мигрантским беспорядкам. Порядок будет восстановлен, нелегальные мигранты будут высланы, а Лос-Анджелес будет освобожден», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе произошли столкновения между сотнями протестующих и федеральными иммиграционными органами.

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