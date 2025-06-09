В Киеве из-за атаки РФ повреждено офисное здание в одном из районов – КГВА

В одном из районов Киева в результате российской атаки повреждено офисное здание. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«В результате российской атаки повреждено офисное здание в Дарницком районе», – заявил он.
На месте работают службы и выясняется степень повреждений.
Также он добавил, что информация уточняется.
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