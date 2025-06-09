В Киеве из-за атаки РФ повреждено офисное здание в одном из районов – КГВА

В результате российской атаки повреждено офисное здание в Дарницком районе.

Фото иллюстративное, источник фото: Getty Images

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В одном из районов Киева в результате российской атаки повреждено офисное здание. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«В результате российской атаки повреждено офисное здание в Дарницком районе», – заявил он.

На месте работают службы и выясняется степень повреждений.

Также он добавил, что информация уточняется.

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