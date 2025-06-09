У Києві через атаку РФ пошкоджено офісну будівлю в одному з районів – КМВА

Внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі.

Фото ілюстративне, джерело фото: Getty Images

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У одному з районів Києва внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю. Про це повідомив очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі», - заявив він.

На місці працюють служби та зʼясовується ступінь пошкоджень.

Також він додав, що інформація уточнюється.

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