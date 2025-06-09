Українцям пояснили, які документи підтверджують період догляду за дитиною

У Держпраці зазначили, що до страхового стажу для обчислення пенсії зараховуються ті періоди, протягом яких особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески.

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У Східному міжрегіональному управлінні Держпраці пояснили, які документи підтверджують період догляду за дитиною.

До страхового стажу для обчислення пенсії зараховуються ті періоди, протягом яких особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій ніж мінімальний страховий внесок.

У статті 24 Закону України від 9.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до набрання ним чинності – в порядку, визначеному раніше діючим законодавством.

До 1 січня 2004 року час догляду за дитиною до трьох років зараховується до страхового стажу матері, яка на час народження дитини не перебувала у трудових відносинах, – на підставі свідоцтва про народження дитини.

З 1 січня 2004 року пунктом 1 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 визначено, що страхові внески за жінок, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку, сплачуються з 1.01.2005.

Якщо жінка доглядала за дитиною віком до трьох років у період з 1.01.2004 по 31.12.2004, то такий період враховується до її страхового стажу на підставі документу, що підтверджує факт отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (наприклад, довідки органу соціального захисту населення, який виплачував особі допомогу).

Після 1 січня 2005 року час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу матері за даними системи персоніфікованого обліку відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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