Суд зобовʼязав міськраду укласти договір на збереження Куяльницького кладовища в Одесі

Суд зобов’язав Одеську міськраду укласти охоронний договір на Куяльницьке кладовище

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Суворовська окружна прокуратура міста Одеси добилася судового рішення на користь держави у сфері охорони культурної спадщини. Йдеться про укладення охоронного договору на Куяльницьке кладовище — пам’ятку місцевого значення, розташовану на вулиці Хаджибейська дорога. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Попри те, що кладовище вже внесене до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, Одеська міська рада тривалий час не забезпечувала укладення необхідного охоронного договору, що є прямим порушенням чинного законодавства щодо збереження культурної спадщини.

Куяльницьке кладовище — одна з найстаріших поховальних пам’яток Одеси, тісно пов’язана з історією українського козацтва та заселенням півдня країни. Зокрема, об'єкт має зв’язок із Сотніківською Січчю та колонізаційними процесами в Причорномор’ї.

Одеський окружний адміністративний суд повністю підтримав позицію прокуратури та зобов’язав міськраду укласти охоронний договір.

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