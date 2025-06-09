Суд обязал горсовет заключить договор на сохранение Куяльницкого кладбища в Одессе

Суд обязал Одесский горсовет заключить охранный договор на Куяльницкое кладбище.

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Суворовская окружная прокуратура Одессы добилась судебного решения в пользу государства в сфере охраны культурного наследия. Речь идет о заключении охранного договора на Куяльницкое кладбище — памятник местного значения, расположенный на улице Хаджибейская дорога. Об этом сообщает областная прокуратура.

Несмотря на то, что кладбище уже внесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, Одесский городской совет долго не обеспечивал заключения необходимого охранного договора, что является прямым нарушением действующего законодательства по сохранению культурного наследия.

Куяльническое кладбище — один из старейших погребальных памятников Одессы, тесно связанный с историей украинского казачества и заселением юга страны. В частности, объект связан с Сотниковской Сечью и колонизационными процессами в Причерноморье.

Одесский окружной административный суд полностью поддержал позицию прокуратуры и обязал горсовет заключить охранный договор.

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