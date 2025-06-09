В ГНС разъяснили, в каких случаях налоговое требование не отправляется

Налоговое требование не отправляется, если общая сумма налогового долга не превышает 3060 гривен.

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Налоговая служба в Одесской области объясняет, в каких случаях налоговое требование не отправляется.

Наличие долговых обязательств по налогам и сборам влечет начисление пени и штрафных санкций.

Узнать факт возникновения денежного обязательства и права налогового залога, размер налогового долга, который обеспечивается налоговым залогом, обязанность погасить налоговый долг и возможные последствия его непогашения в установленный срок, плательщик может по налоговому требованию.

Согласно нормам ст. 59 Налогового кодекса Украины, налоговое требование направляется только на сумму долга, превышающую 180 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (на сегодня – это 3060 гривен).

Поэтому в случае, когда налоговый долг меньше указанной суммы, налоговое требование плательщику не направляется, соответственно плательщики с суммами долга до 3060 гривен, не получившие налогового требования, могут даже и не знать о его наличии и накапливать долг за счет штрафных санкций, применяемых за несвоевременную уплату налогов.

Поэтому, чтобы не ощущать на себе действенность мер взыскания, принятие которых предусмотрено законодательными актами, призываем плательщиков самостоятельно следить за наличием или отсутствием долга и своевременно уплачивать определенные суммы налоговых обязательств.

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