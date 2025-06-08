Сырский поручил проверить обстоятельства мобилизации бывшего боевого медика Романа Замрия

Роман Замрий рассказал, что его задержали работники ТЦК, несмотря на отсрочку.

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Бывший боевой медик Роман Замрий рассказал, что его задержали работники ТЦК, несмотря на отсрочку. По словам Замрия, инцидент произошел 4 июня неподалеку от Хотина в Черновицкой области. Его остановили на блокпоста.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил проверить обстоятельства мобилизации Замрия.

"В соответствии с решением Главнокомандующего Вооруженными Силами Военной службой правопорядка в ВС Украины проводится проверка обстоятельств, якобы имевших место при уточнении военно-учетных данных гражданина Романа Замрия в Черновицкой области и были им изложены в публикации в соцсетях", - сообщили в Военной службе правопорядка.

Отмечается, что если факты превышения должностными лицами ТЦК полномочий подтвердятся, соответствующие материалы будут переданы правоохранительным органам для надлежащей правовой оценки в соответствии с действующим законодательством Украины.

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