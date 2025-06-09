В Житомирской области будут судить чиновников, которые присвоили 5,8 млн грн на очистке сточных вод

Вместо очистки стоков их сливали в реку.

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В Житомирской области направили в суд обвинительный акт в отношении совладельца предприятия и членов организованной преступной группы, которые сбросили загрязненные стоки в реку Гнилопять, а также присвоили 5,8 млн грн, выделенных на очистку вод. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в течение второго полугодия 2024 года должностные лица частного предприятия в Бердичеве, которое занимается очисткой сточных вод, под предлогом улучшения процесса очистки похитили бюджетные средства, вместо этого слив неочищенные стоки в реку, что повлекло угрозу уничтожения местной флоры и фауны и причинило природе ущерб8.

Совладелец привлек работников общества, которые сознательно игнорировали очистку стоков и скрывали факты загрязнения водоема, что привело к экологической катастрофе.

Судебное разбирательство продолжается, и злоумышленникам грозит суровое наказание.

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