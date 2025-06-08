Обязательно реагируем на тревоги на днях, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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Президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни.

"Обязательно в эти дни учитываем сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста. Берегите себя, берегите Украину", - сказал Президент.

Также Зеленский рассказал, что имел доклад Главнокомандующего Александра Сырского по ситуации на фронте, в частности на Покровском, Лиманском направлениях и других участках Донбасса, а также вдоль границ в Сумской и Харьковской областях.

"Российские намерения не меняются, и все зависит от наших сил обороны и безопасности Украины – от наших воинов, от каждого, кто помогает государству", - отметил глава государства.

Президент сообщил, что провел разговоры с министром обороны, руководителем ГУР и главой СБУ, подчеркнув, что Украина делает все возможное для освобождения пленных и возвращения тел погибших украинских воинов.

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