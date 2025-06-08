Обов'язково реагуємо на тривоги цими днями, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський під час свого відеозвернення закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги найближчими днями.

"Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть себе, бережіть Україну", - сказав Президент.

Також Зеленський розповів, що мав доповідь Головнокомандувача щодо ситуації на фронті, зокрема на Покровському, Лиманському напрямках та інших ділянках Донеччини, а також уздовж кордонів у Сумській і Харківській областях.

"Російські наміри не змінюються, і все залежить від наших Сил оборони та безпеки України – від наших воїнів, від кожного, хто допомагає державі", - зазначив глава держави.

Президент повідомив, що провів розмови з міністром оборони, керівником ГУР та головою СБУ, наголосивши, що Україна робить усе можливе для звільнення полонених і повернення тіл загиблих українських воїнів.