На Житомирщині судитимуть посадовців, які привласнили 5,8 млн грн на очищенні стічних вод

Замість очистки стоків їх зливали у річку.

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На Житомирщині скерували до суду обвинувальний акт щодо співвласника підприємства та членів організованої злочинної групи, які скинули забруднені стоки в річку Гнилоп’ять, а також привласнили 5,8 млн грн, виділених на очищення вод. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, протягом другого півріччя 2024 року посадовці приватного підприємства в Бердичеві, яке займається очищенням стічних вод, під приводом покращення процесу очищення викрали бюджетні кошти, замість цього зливши неочищені стоки в річку, що спричинило загрозу знищення місцевої флори і фауни та завдало природі шкоди на суму понад 8 млн грн.

Співвласник залучив працівників товариства, які свідомо ігнорували очищення стоків та приховували факти забруднення водойми, що призвело до екологічної катастрофи.

Судовий розгляд справи триває, і зловмисникам загрожує суворе покарання.

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