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Сирський доручив перевірити обставини мобілізації колишнього бойового медика Романа Замрія

21:28, 8 червня 2025
Роман Замрій розповів, що його затримали працівники ТЦК, попри наявність відстрочки.
Сирський доручив перевірити обставини мобілізації колишнього бойового медика Романа Замрія
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Колишній бойовий медик Роман Замрій розповів, що його затримали працівники ТЦК, попри наявність відстрочки. За словами Замрія, інцидент стався 4 червня неподалік Хотина у Чернівецькій області. Його зупинили на блокпосту. Потім його 3 дні утримували у ТЦК. У ТЦК кажуть, що протиправних дій стосовно громадянина не було, вони діяли в межах закону.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив перевірити обставини мобілізації Замрія. 

"Відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил Військовою службою правопорядку у ЗС України проводиться перевірка обставин, які нібито мали місце під час уточнення військово-облікових даних громадянина Романа Замрія у Чернівецькій області, та були ним викладені у публікації в соцмережах", - повідомили у Військовій службі правопорядку.

Зазначається, що якщо факти перевищення посадовими особами ТЦК повноважень підтвердяться, відповідні матеріали будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України.

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