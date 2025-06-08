Бойовий медик Роман Замрій заявив, що його 3 дні утримували у ТЦК — там відповіли, що він не мав відстрочки

У ТЦК кажуть, що протиправних дій стосовно громадянина не було, вони діяли в межах закону.

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Колишній бойовий медик з Хмельниччини Роман Замрій (Йода) розповів, що його незаконно затримали працівники ТЦК у Чернівецькій області.

Як зазначив він у Facebook, представники ТЦК, попри наявність бронювання від мобілізації, і утримували його в підвалі в Чернівцях протягом трьох діб. Після цього, за словами чоловіка, його доставили до військової частини.

Інцидент стався 4 червня біля Хотина на блокпості.

Працівник ТЦК, який перевіряв документи, сів у машину медика й попросив підвезти його до військкомату, пояснивши це необхідністю передати документи, які підтверджують право чоловіка на відстрочку від мобілізації. Уже біля будівлі він попросив у Замрія телефон нібито для пересилання документів, але забрав його й зник, стверджує медик.

«На порозі військомату він попросив телефон, щоб занести туди дані, куди переслати фотографії, але одразу забрав телефон і зник. Цього працівника я більше ніколи не бачив. Вийшов офіцер і сказав, що повезе на ВЛК, поки вони розглядають моє право на відтермінування, при чому повторював, що все добре, просто проведуть ВЛК і віддадуть документи, бо підстави їм достатні», – пише Замрій.

На зауваження, що фото документів, які дають право на відтермінування, є в його телефоні, Замрію кілька днів відповідали, що «немає телефону, отже немає документів».

Медик стверджує, що вночі його завезли до кімнати «вікно якої виходить на якийсь темнющий склад і на ньому решітка», а двері зачинені зовні на замок.

Замрій заявив, що під час перебування в Чернівецькому ТЦК його тримали в одному приміщенні з майором авіації. Через три дні їх обох відправили до піхотної частини, попри те, що офіцер авіації був приписаний до іншої частини. За словами медика, таких спеціалістів в Україні менше сотні, однак це не врахували. Самого Замрія також не направили до підрозділу, в якому він служив раніше.

Крім цього, чоловік запевняє, що його та майора тримали у ТЦК зачиненими у підвалі, без їжі та води, а також не завжди дозволяли виходити до туалету.

«Ніщо не відрізняло тих три дні від полону в Росії. Дякую, хоч мене не били, бо майора на моїх очах били. Я не все написав, що хотів, бо ми без мобілізації програємо війну і всі загинемо», — написав Замрій.

Реакція Чернівецького ТЦК та СП

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП запевняють, що колишній бойовий медик Роман Замрій начебто не мав права на відстрочку та був визнаний придатним до проходження військової служби під час проходження ВЛК.

Там кажуть, що чоловік перебував у приміщенні взводу охорони 1 відділу Дністровського РТЦК та СП (не підвальному), очікуючи на відправку.

«З боку представників ТЦК та СП протиправних дій стосовно громадянина не було, вони діяли в межах закону.

5 червня військовозобовʼязаний був зарахований в команду та ввечері вибув з відділу ТЦК та СП. Наступного дня прибув у визначену військову частину для проходження служби за своїм фахом.

Щодо скарг, висловлених громадянином – дані факти перевіряються, командуванням будуть прийняті відповідні рішення щодо посадових осіб», - йдеться у повідомленні.

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