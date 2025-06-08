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Боевой медик Роман Замрий заявил, что его 3 дня удерживали в ТЦК — там ответили, что у него не было отсрочки

17:01, 8 июня 2025
В ТЦК говорят, что противоправных действий в отношении гражданина не было, они действовали в рамках закона.
Боевой медик Роман Замрий заявил, что его 3 дня удерживали в ТЦК — там ответили, что у него не было отсрочки
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Бывший боевой медик из Хмельнитчины Роман Замрий (Йода) сообщил, что его незаконно задержали сотрудники ТЦК в Черновицкой области.

Как он написал на своей странице в Facebook, представители территориального центра комплектования, несмотря на наличие у него брони от мобилизации, удерживали его в подвале в Черновцах в течение трёх суток. После этого, по словам мужчины, его доставили в воинскую часть.

Инцидент произошёл 4 июня возле Хотина на блокпосту.

Сотрудник ТЦК, проверяя документы, сел в машину медика и попросил подвезти его до военкомата, объяснив это необходимостью передать документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации. Уже у здания военкомата он якобы попросил телефон для отправки документов, но забрал его и исчез, утверждает Замрий.

«На пороге военкомата он попросил телефон, чтобы внести туда данные, куда переслать фото, но сразу забрал телефон и исчез. Этого сотрудника я больше не видел. Вышел офицер и сказал, что отвезёт на ВЛК, пока они рассматривают мои документы на отсрочку. Он повторял, что всё в порядке, просто проведут ВЛК и вернут документы, ведь оснований достаточно», — пишет Замрий.

На его замечание, что фото документов на отсрочку находятся в телефоне, несколько дней ему отвечали: «нет телефона — нет документов».

По словам медика, ночью его поместили в комнату, «окно которой выходило на тёмный склад и имело решётку», а дверь была закрыта снаружи на замок.

Он утверждает, что его держали в одном помещении с майором авиации. Через три дня обоих отправили в пехотную часть, несмотря на то, что офицер авиации был приписан к другому подразделению. По словам Замрия, таких специалистов в Украине меньше сотни, но это не учли. Его самого также не направили в подразделение, где он служил раньше.

Кроме того, медик утверждает, что их с майором держали запертыми в подвале ТЦК без еды и воды, и не всегда разрешали пользоваться туалетом.

«Те три дня ничем не отличались от плена в России. Спасибо хоть не били — майора при мне избивали. Я не всё написал, что хотел, потому что без мобилизации мы проиграем войну и все погибнем», — отметил Замрий.

Реакция Черновицкого ТЦК и СП

В Черновицком областном ТЦК и СП заявили, что Роман Замрий якобы не имел права на отсрочку и был признан годным к службе после прохождения ВЛК.

По их утверждению, медик находился не в подвале, а в помещении охранного взвода 1-го отдела Днестровского РТЦК и СП в ожидании отправки.

«Со стороны представителей ТЦК и СП противоправных действий в отношении гражданина не было, они действовали в рамках закона.

5 июня военнообязанный был зачислен в команду и вечером выбыл из отделения ТЦК и СП. На следующий день прибыл в назначенную воинскую часть для прохождения службы по своей специальности.

Что касается жалоб, высказанных гражданином — эти факты проверяются, и командование примет соответствующие решения в отношении должностных лиц», — говорится в сообщении.

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ТЦК

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