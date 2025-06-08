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На Буковине 15-летняя девушка отдала мошенникам более 500 тысяч гривен за «работу онлайн»

23:59, 8 июня 2025
Девушка нашла «вакансию» в соцсети и самостоятельно перечислила 548 тысяч гривен на счета аферистов, пообещавших дистанционное трудоустройство.
На Буковине 15-летняя девушка отдала мошенникам более 500 тысяч гривен за «работу онлайн»
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На Буковине 15-летняя девушка перевела мошенникам более полумиллиона гривен за «трудоустройство». Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Так, в полицию обратился 40-летний местный житель и сообщил, что его дочь стала жертвой мошенничества.

По словам заявителя, в одной из социальных сетей под предлогом предоставления удалённой работы неизвестные лица завладели средствами в размере 548 тысяч гривен.

15-летняя дочь заявителя поверила так называемому «работодателю» и самостоятельно перевела деньги на неизвестные банковские счета.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Полиция рекомендует при поиске онлайн-заработка придерживаться следующих советов:

  • ищите вакансии с официальным трудоустройством;
  • не доверяйте предложениям незнакомцев получить деньги просто так — скорее всего, это аферисты;
  • ни в коем случае не переводите деньги на неизвестные счета;
  • не переходите по подозрительным ссылкам — за ними может скрываться фишинговый ресурс.

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Национальная полиция полиция мошенник

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