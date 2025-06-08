На Буковине 15-летняя девушка отдала мошенникам более 500 тысяч гривен за «работу онлайн»

На Буковине 15-летняя девушка перевела мошенникам более полумиллиона гривен за «трудоустройство». Об этом сообщает полиция Черновицкой области.
Так, в полицию обратился 40-летний местный житель и сообщил, что его дочь стала жертвой мошенничества.
По словам заявителя, в одной из социальных сетей под предлогом предоставления удалённой работы неизвестные лица завладели средствами в размере 548 тысяч гривен.
15-летняя дочь заявителя поверила так называемому «работодателю» и самостоятельно перевела деньги на неизвестные банковские счета.
По данному факту полицейские начали уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Полиция рекомендует при поиске онлайн-заработка придерживаться следующих советов:
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