На Киевщине поезд сбил 44-летнюю женщину

Трагедия произошла в Ирпене, когда женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

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В Бучанском районе Киевской области пассажирский поезд смертельно травмировал женщину. Инцидент произошел вечером 6 июня на остановочной платформе «Ирпень», сообщает полиция Киевщины.

По предварительным данным, поезд сообщением Тетерев-Святошин сбил 44-летнюю женщину, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте - через нерегулируемый переезд. Пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось - она скончалась в больнице от полученных травм.

Следователи Бучанского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к гибели человека.

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