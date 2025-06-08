На Київщині потяг збив 44-річну жінку

Трагедія сталася в Ірпені, коли жінка переходила залізничні колії у невстановленому місці.

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У Бучанському районі Київської області пасажирський потяг смертельно травмував жінку. Інцидент стався увечері 6 червня на зупиночній платформі «Ірпінь», повідомляє поліція Київщини.

За попередніми даними, потяг сполученням Тетерів–Святошин збив 44-річну жінку, яка переходила залізничні колії у невстановленому місці — через нерегульований переїзд. Постраждалу госпіталізували, проте врятувати її не вдалося — вона померла в лікарні від отриманих травм.

Слідчі Бучанського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що призвело до загибелі людини.

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