Поліція Німеччини отримає нову зброю — електрошокер проти ножа

Німеччина готує нову правову базу для поліції.

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У Німеччині поліцейських по всій країні можуть оснастити електрошокерами. Про це заявив міністр внутрішніх справ Александер Добріндт, передає агентство dpa, цитує «Європейська правда».

За словами міністра, вже цього року планують створити правову базу, яка дозволить офіційно використовувати електрошокові пристрої в роботі поліції. Добріндт вважає, що такі засоби є адекватною відповіддю на зростання загроз для правоохоронців у громадських місцях, зокрема — у випадках нападів з ножами та іншою колючо-ріжучою зброєю.

Електрошокери можуть діяти на відстані 2–5 метрів. Водночас їхнє застосування викликає занепокоєння через потенційні ризики для здоров’я, зокрема можливість зупинки серця.

Пропозиція міністра з’явилася після резонансного інциденту в Ольденбурзі, де поліцейські застрелили 21-річного чорношкірого чоловіка, зробивши чотири постріли. Цей випадок викликав критику і водночас став поштовхом для активізації дискусії щодо альтернативних засобів стримування.

Союз німецьких поліцейських (GdP) підтримав ініціативу МВС. За словами голови підрозділу федеральної поліції GdP Андреаса Росскопфа, пілотні випробування електрошокерів, зокрема на вокзалах, уже показали їхню ефективність — іноді достатньо самої присутності таких пристроїв, щоб уникнути ескалації конфлікту.

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