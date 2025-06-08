Обмін тілами загиблих між Україною та РФ запланований на наступний тиждень — Кирило Буданов

Початок репатріаційних заходів заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще 3 червня.

Фото: armyinform.com.ua

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Початок обміну тілами загиблих між Україною та РФ заплановано на наступний тиждень. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

«Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу.

Ми ретельно дотримуємося домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Кого, коли і як міняти – не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі», — наголосив очільник ГУР.

Він зазначив, що Координаційний штаб працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях.

Кирило Буданов додав: початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще 3 червня.

Як відомо, представник Росії Володимир Мединський заявив, що Україна нібито «неочікувано перенесла» обмін, який, за його словами, було погоджено у Стамбулі.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими офіційно пояснили ситуацію з обміном полонених українців та репатріацією тіл з РФ.

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