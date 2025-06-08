Практика судів
  1. В Україні

Обмін тілами загиблих між Україною та РФ запланований на наступний тиждень — Кирило Буданов

16:22, 8 червня 2025
Початок репатріаційних заходів заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще 3 червня.
Обмін тілами загиблих між Україною та РФ запланований на наступний тиждень — Кирило Буданов
Фото: armyinform.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Початок обміну тілами загиблих між Україною та РФ заплановано на наступний тиждень. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

«Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу.

Ми ретельно дотримуємося домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Кого, коли і як міняти – не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі», — наголосив очільник ГУР.

Він зазначив, що Координаційний штаб працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях.

Кирило Буданов додав: початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще 3 червня.

Як відомо, представник Росії Володимир Мединський заявив, що Україна нібито «неочікувано перенесла» обмін, який, за його словами, було погоджено у Стамбулі.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими офіційно пояснили ситуацію з обміном полонених українців та репатріацією тіл з РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Україна війна полонені полон обмін полоненими

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про закриття частини даних щодо підприємств ОПК в публічних реєстрах

Законопроект передбачає, що доступ до публічних електронних реєстрів обмежується в частині інформації про юридичних осіб, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, держателем відповідного реєстру в порядку, визначеному Кабміном.

Законопроектом про національний спротив пропонується виключити базову загальновійськову підготовку з закону про військову службу

У Верховній Раді зареєстрований законопроект про національний спротив, який передбачає зміни до законів про мобілізацію та про військову службу для чоловіків молодше 25 років.

Військовослужбовець за контрактом, який вчинив СЗЧ, несе відповідальність навіть, якщо повернувся на службу, але не доповів про прибуття командиру – Верховний Суд

При цьому для кримінальної відповідальності не потрібно підтверджувати факт зникнення з місця несення служби матеріалами службового розслідування, зазначив Верховний Суд.

Кабмін сам визначить перелік держав, громадянство яких можуть легально мати українці паралельно з громадянством України

Законопроект про множинне громадянство прив’язує питання легалізації наявності кількох громадянств до рішення Кабміну, який визначатиме дозволені для такого множинного громадянства країни.

У КМДА та обласних держадміністраціях пропонується запровадити заступників з питань оборони — законопроект про нацспротив

Заступника голови КМДА з питань оборони пропонується призначати за поданням Міністра оборони та за погодженням з Президентом та Кабміном.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сліденко
    Андрій Сліденко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ірина Галига
    Ірина Галига
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва