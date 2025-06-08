Обмен телами погибших между Украиной и РФ запланирован на следующую неделю — Кирилл Буданов

Начало репатриационных мероприятий намечено на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще 3 июня.

Фото: armyinform.com.ua

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Начало обмена телами погибших между Украиной и РФ запланировано на следующую неделю. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Украина сталкивается с информационным давлением и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса.

Мы четко придерживаемся договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Кого, когда и как обменивать — не должно быть чьим-то односторонним решением. Продолжается тщательная подготовка. Давление и манипуляции здесь недопустимы», — подчеркнул глава ГУР.

Он отметил, что Координационный штаб работает над организацией обмена, который основан на достигнутых договоренностях.

Кирилл Буданов добавил: начало репатриационных мероприятий по итогам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще 3 июня.

Как известно, представитель России Владимир Мединский заявил, что Украина якобы «неожиданно перенесла» обмен, который, по его словам, был согласован в Стамбуле.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными официально разъяснили ситуацию с обменом украинских пленных и репатриацией тел из РФ.

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