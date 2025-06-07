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Украина опровергла заявления РФ о переносе обмена военнопленными – СМИ

14:17, 7 июня 2025
В Киеве заверили, что подготовка продолжается, а подобные заявления – попытка давления и распространения фейков.
Украина опровергла заявления РФ о переносе обмена военнопленными – СМИ
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Представитель России Владимир Мединский заявил, что Украина якобы «неожиданно перенесла» обмен, который, по его словам, был согласован в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее на брифинге сообщил, что 7 и 8 июня может состояться обмен военнопленными с Россией.

По информации источников, «РБК-Украина» пишет, что обмен действительно готовится, а подобные заявления со стороны РФ — это попытка давления на украинскую переговорную группу.

«Во-первых, никакой репатриации вчера не было — россияне распространяют фейки. Во-вторых, они пытаются оказывать давление на переговорную группу. Обмен готовится, а любые подробности могут существенно повлиять на этот процесс, поскольку это очень чувствительный вопрос», — заявил собеседник издания.

Как указывала «Судебно-юридическая газета», в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что сообщения представителей государства-агрессора о якобы начале возвращения тел или репатриационных процессах по договорённостям в Стамбуле не соответствуют действительности.

В настоящее время ведётся подготовка к возвращению тяжело больных, тяжело раненых, военнопленных младшего возраста, а также тел погибших украинских защитников. В штабе подчеркнули, что любые односторонние заявления со стороны РФ являются манипуляцией на сверхчувствительной теме.

«Любые односторонние заявления или действия представителей государства-агрессора — это всего лишь очередная манипуляция по чувствительной и важной теме репатриации тел наших Защитников», — указали там.

Координационный штаб подтвердил свою готовность к проведению как репатриаций, так и обменов военнопленными, в том числе в формате «всех на всех».

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