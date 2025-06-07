Форму ордера на предоставление правовой помощи — упростили, что изменится для адвокатов

Совет адвокатов Украины обновил форму ордера на оказание юридической помощи: теперь из документа исключены данные о номере и дате выдачи удостоверения адвоката.

Источник фото: НААУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Номер удостоверения адвоката Украины, кем и когда оно выдано, будет исключен из реквизитов формы ордера на предоставление правовой помощи. Как указали в Национальной ассоциации адвокатов Украины, соответствующие изменения в Положение об ордере на предоставление правовой помощи, утвержденное решением РАУ от 12.04.2019 № 41, были внесены Советом адвокатов Украины на заседании 7 июня.

Согласно ст. 26 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», одним из документов, подтверждающих полномочия адвоката на предоставление правовой помощи, может быть ордер. Он выдается адвокатом, адвокатским бюро или адвокатским объединением. Типовая форма ордера утверждается РАУ.

Бланки ордеров, согласно утвержденной типовой форме, генерируются в соответствующем разделе «Личного кабинета адвоката» на официальном сайте НААУ, следуя командам системы.

Учет сгенерированных ордеров осуществляется автоматически системой управления электронной базой данных Единого реестра адвокатов Украины.

История генерации ордеров отображается в соответствующем разделе «Личного кабинета адвоката».

Адвокаты, адвокатские объединения или адвокатские бюро инициируют генерацию ордеров соответственно от адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально, руководителей (уполномоченных лиц) адвокатского объединения или бюро — через официальный сайт НААУ, в совете адвокатов региона, или, как исключение, в предусмотренных РАУ случаях — непосредственно в НААУ.

Соответствующие изменения на техническом уровне будут внесены в систему в ближайшее время, указали в НААУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.