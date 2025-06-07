Форму ордеру на надання правничої допомоги – спростили, що змінюється для адвокатів

Рада адвокатів України оновила форму ордера на надання правничої допомоги: тепер із документа виключено дані про номер і дату видачі посвідчення адвоката.

Джерело фото: НААУ

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Номер посвідчення адвоката України, ким та коли воно видане виключать з реквізитів форми ордеру на надання правничої допомоги. Як вказують у Національній асоціації адвокатів України, відповідні зміни до Положення про ордер на надання правничої допомоги, затверджене рішенням РАУ від 12.04.2019 № 41, внесла Рада адвокатів України під час засідання 7 червня.

Згідно із ст. 26 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» одним із документів, що посвідчують повноваження адвоката на надання правничої допомоги, може бути ордер. Він видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням. Типова форма ордера затверджується РАУ.

Бланки ордерів, згідно затвердженої типової форми, генеруються у відповідному розділі «Особистого кабінету адвоката» на офіційному веб-сайті НААУ, слідуючи командам системи.

Облік згенерованих ордерів здійснюється автоматично системою управління електронної бази даних Єдиного реєстру адвокатів України.

Історія генерування ордерів відображається у відповідному розділі «Особистого кабінету адвоката»

Адвокати, адвокатські об’єднання або адвокатські бюро ініціюють генерування ордерів відповідно від адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, керівників (уповноважених осіб) адвокатського об’єднання, адвокатського бюро через офіційний веб-сайт НААУ, в раді адвокатів регіону, або як виняток у передбачених РАУ випадках безпосередньо у НААУ.

Відповідні зміни на технічному рівні будуть унесені до системи найближчим часом, вказали у НААУ.

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