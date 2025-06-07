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Суди завалені боргами за комуналку: майже кожна третя цивільна справа — про стягнення платежів

16:59, 7 червня 2025
Найбільше судяться за стягнення боргів по комуналці.
Суди завалені боргами за комуналку: майже кожна третя цивільна справа — про стягнення платежів
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За даними Державної судової адміністрації 3,1 млн судових справ за рік зафіксували у 2024 році — на 0,3% більше, ніж попереднього року. Про це пише Опендатабот.

Серед них значно зросла кількість кримінальних справ — у 1,6 раза. Якщо раніше їх було 332 тис., то тепер стало 528 тис. Також на 7% побільшало цивільних справ: до 1 млн проти 982 тис. у 2023 році.

Натомість у господарських та адміністративних судах справ поменшало на 14% та 11% відповідно. Справ з адміністративних правопорушень стало на 5% менше.

Торік суди найбільше розглядали цивільних справ: 33% або понад 1 млн розглянутих справ стосувались адміністративних правопорушень. Далі 17% — кримінальних. Раніше ж трійка лідерів була такою — лідирували незмінно цивільні справи (31%), далі справи з адмінправопорушення (29.7%), адміністративні справи (15,9%).

Найбільше справ присвячені стягненням боргів по ЖКП. Торік їх нарахували 298 тис. — це 28% від усіх цивільних. Наслідують справи про позики та кредити — 126 тис. або 12%, а також розлучення — 120 тис. або 11.5%.

Серед адміністративних судів лідером знову стали пенсії. На першому місці соціальні питання звільнених з публічної служби — 151 тис. або 33.7%. Ще 85 тис. (19%) звернулося щодо пенсійного страхування й додатково 22 тис. (5%) відкрито щодо пенсійного страхування «Чорнобильців».

Серед господарських справ переважають справи наказного провадження — 7,3 тис. тобто 12%. Поставки товарів, робіт та послуг займають 9,4%. Ще 7.6% — частка поставок енергоносіїв.

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суд ДСА комунальні послуги

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