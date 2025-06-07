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Суды завалены долгами за коммуналку: почти каждое третье гражданское дело — о взыскании платежей

16:59, 7 июня 2025
Больше всего судятся из-за долгов по коммуналке.
Суды завалены долгами за коммуналку: почти каждое третье гражданское дело — о взыскании платежей
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По данным Государственной судебной администрации, в 2024 году зафиксировано 3,1 миллиона судебных дел — на 0,3% больше, чем в предыдущем году. Об этом пишет Опендатабот.

Среди них значительно выросло количество уголовных дел — в 1,6 раза. Если раньше их было 332 тысячи, то теперь — 528 тысяч. Также на 7% увеличилось число гражданских дел: до 1 миллиона против 982 тысяч в 2023 году.

В то же время в хозяйственных и административных судах количество дел сократилось на 14% и 11% соответственно. Дел по административным правонарушениям стало меньше на 5%.

В прошлом году суды больше всего рассматривали гражданские дела: 33% или более 1 миллиона дел касались административных правонарушений. Дальше 17% — уголовных. Ранее тройка лидеров выглядела так: лидировали гражданские дела (31%), за ними — дела по админправонарушениям (29,7%) и административные дела (15,9%).

Больше всего гражданских дел касались взыскания долгов по жилищно-коммунальным платежам — 298 тысяч, что составляет 28% от всех гражданских. На втором месте — дела по займам и кредитам — 126 тысяч или 12%, а также разводы — 120 тысяч или 11,5%.

Среди административных дел снова лидируют пенсионные споры. На первом месте — социальные вопросы уволенных с государственной службы — 151 тысяча или 33,7%. Ещё 85 тысяч (19%) обращений касались пенсионного страхования, и дополнительно 22 тысячи (5%) — пенсионного обеспечения «чернобыльцев».

Среди хозяйственных дел преобладают дела приказного производства — 7,3 тысячи или 12%. Поставки товаров, работ и услуг составляют 9,4%. Ещё 7,6% — это дела, связанные с поставками энергоресурсов.

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