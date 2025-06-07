Делегация Украины отчиталась Зеленскому о визите и встречах в США, фото

Владимир Зеленский заслушал доклад делегации по поводу визита в Вашингтон.

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Президент Владимир Зеленский заслушал доклад делегации Украины относительно визита и встреч в Соединенных Штатах. Речь шла о вопросах оборонной поддержки Украины, санкциях против России, дипломатических перспективах, а также защите свободы и противодействии российской дезинформации.

«Подробно представили партнерам истинные намерения российского руководства. Несмотря на многословие на переговорах и в медиа, российская армия готовится к дальнейшим боевым действиям и возможности расширения войны. Также была представлена информация о возможностях российского военного производства и доходах России от нефти и других источников, которые должны быть ограничены ради мира», — указал Президент.

В свою очередь, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил в эфире телемарафона «Единые новости», что Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать Украину, и наша страна рассчитывает на одобрение Сенатом США законопроекта об усилении санкций против России.

Он рассказал о встречах с представителями администрации Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, Госдепартамента и Конгресса, которые состоялись в рамках визита украинской делегации в США.

«Очень важно было еще раз почувствовать, что Америка сохраняет высокий уровень поддержки Украины. Буквально все поздравляли с невероятной операцией "Паутина", все были в восторге. И это дало импульс — Украина снова оказалась в центре внимания всех средств массовой информации», — отметил руководитель Офиса Президента.

Андрей Ермак подчеркнул, что визит украинской делегации стал подготовкой к встрече Президента Украины и Президента США на полях саммита «Большой семерки», который состоится 15–17 июня в Канаде. Кроме того, обсуждалось продолжение военной помощи Украине.

«Понимание по этому вопросу есть, нужно работать. Президент Зеленский очень четко сформулировал нашу позицию: используя подписанное соглашение об экономическом сотрудничестве, мы готовы также часть закупать, особенно это касается средств противоракетной обороны и прочего», — отметил глава Офиса Президента.

Он акцентировал внимание на том, что конгрессмены, присутствовавшие на встрече, поддержали продолжение поставок военной помощи и продажу оружия для Украины странам-партнерам.

Андрей Ермак добавил, что Украина рассчитывает на то, что Сенат США поддержит законопроект об усилении санкций против России и о введении вторичных ограничений в отношении стран и компаний, которые помогают государству-агрессору обходить санкции.

«Мы надеемся, что этот пакет новых санкций будет принят. Но даже сам процесс, который должен начаться уже на следующей неделе в Сенате, станет очень важным сигналом, потому что все понимают, о чем идет речь.

Это абсолютно четко — о сокращении доходов России от продажи энергоресурсов, прежде всего нефти», — подытожил руководитель Офиса Президента.

Напомним, что Офис Президента рассчитывает на встречу Зеленского с Трампом на полях саммита G7.

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