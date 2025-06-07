Делегація України прозвітувала Зеленському щодо візиту та зустрічей у США, фото

Володимир Зеленський заслухав доповідь делегації щодо візиту до Вашингтону.

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Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь делегації України щодо візиту та зустрічей у Сполучених Штатах. Мова йшла про оборонну підтримку для України, санкції проти Росії, дипломатичні перспективи, а також захист свободи й протидія російській дезінформації.

«Детально представили партнерам справжні наміри російського керівництва. Попри багатослівʼя на перемовинах і в медіа російська армія готується до подальших бойових дій і можливості розширити війну. Також представили інформацію про спроможності російського воєнного виробництва й заробітки Росії від нафти та інших джерел, які повинні бути обмежені заради миру», - вказав Президент.

У свою чергу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в ефірі телевізійного марафону «Єдині новини», що Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати Україну, і наша держава розраховує на схвалення Сенатом США законопроєкту про посилення санкцій проти Росії.

Він розповів про зустрічі з представниками адміністрації Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, Держдепартаменту та Конгресу, які відбулися під час візиту української делегації до США.

«Дуже важливо було ще раз відчути, що Америка зберігає високий рівень підтримки України. Буквально всі вітали з неймовірною операцією «Павутина», всі були в захваті. І це дало поштовх, і знову Україна повернулася в центр уваги всіх засобів масової інформації», – зазначив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак наголосив, що візит української делегації став підготовкою до зустрічі Президента України та Президента США на полях саміту «Групи семи», який відбудеться 15–17 червня в Канаді. Крім того, ішлося про продовження військової допомоги Україні.

«Розуміння щодо цього питання є, треба працювати. Президент Зеленський дуже чітко сформулював нашу позицію: використовуючи підписану угоду щодо економічного співробітництва, ми готові також частину купувати, особливо це стосується засобів протиракетної оборони тощо», – зауважив очільник Офісу Глави держави.

Він акцентував, що конгресмени, які брали участь у зустрічі, підтримали продовження постачання військової допомоги та продаж зброї для України державам-партнерам.

Андрій Єрмак зазначив: Україна розраховує, що Сенат США підтримає законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та про запровадження вторинних обмежень щодо країн і компаній, які допомагають державі-агресорці обходити санкції.

«Ми сподіваємося, що цей пакет нових санкцій буде ухвалений. Але навіть процес, який повинен початися вже наступного тижня в Сенаті, буде дуже важливим сигналом, тому що всі розуміють, про що йдеться. Це абсолютно чітко про скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв, насамперед нафти», – підсумував керівник Офісу Президента.

Нагадаємо, що Офіс Президента розраховує на зустріч Зеленського із Трампом на полях саміту G7.

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