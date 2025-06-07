Одесит отримав рекордний штраф за водіння електросамоката в нетверезому стані

Минулого року було зафіксовано 71 правопорушення за участю любителів їзди на електросамокатах.

Джерело фото: Freepik

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В Одесі водій електросамоката отримав максимальний штраф за керування у нетверезому стані (справа № 522/11333/24). З’ясувалося, що чоловік не мав водійського посвідчення і вже не вперше сідав за кермо самоката напідпитку. Про це пише Опендатабот.

Суд призначив йому штраф у розмірі 34 тисяч гривень та зобов’язав сплатити судовий збір. Зазначається, що якби у порушника були водійські права, йому загрожувало б їх позбавлення.

Як зазначається, 71 судова справа, де фігурують електросамокати, була зафіксована у 2024 році, за даними пошуковика по судовому реєстру «Бабуся». Зазвичай за таке порушення штрафують на суму від 340 до 34 тис. грн та інколи позбавляють водійських прав, але найбільший штраф отримав чоловік з Одеси.

Зазвичай водії самокатів фігурують в адміністративних правопорушеннях. Наприклад, цього року зафіксовано 13 адміністративні та 4 кримінальні справи. До порівняння, торік було 64 адміністративки та 7 кримінальних справ відповідно.

Ще по 17 тис. грн штрафу отримали 17 людей за останні два роки. 15 з них кермували самокатом у стані алкогольного сп’яніння, ще двоє — наркотичного. Трьом особам заборонили керувати транспортними засобами протягом року.

З 2023 року всі електросамокати (моноколеса, сігвеї тощо) визнано транспортними засобами, і це дало змогу поліції та судам притягати водіїв електросамокатів до адмінвідповідальності на загальних підставах на рівні з водіями авто. Однак окремих правил та відповідальності для водіїв електросамокатів досі немає.

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