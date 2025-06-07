Зеленський різко відреагував на слова Трампа про бійку двох дітей у парку

Трамп порівняв Україну та Росію з «двома дітьми, які б’ються в парку».

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC прокоментував слова свого колеги з Білого дому Дональда Трампа, який порівняв Україну та Росію з «двома дітьми, які б’ються в парку».

«Ми не діти з Путіним на дитячому майданчику в парку. Він – убивця, який прийшов у цей парк, щоб убивати дітей», - наголосив Президент.

На думку Зеленського, Трамп «не може повністю відчути і зрозуміти цей біль» українців.

«І мова не про президента Трампа, мова про будь-яку людину, яка не тут, в країні, яка за тисячі миль від нас – вони не можуть повністю відчути і зрозуміти цей біль», – пояснив Президент.

Як вказували у ЗМІ, під час зустрічі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом у Білому домі Дональд Трамп згадав про свою нещодавню телефонну розмову з Путіним і сказав, що навів йому аналогію про двох дітей, які б’ються в парку як божевільні.

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