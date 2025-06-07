Зеленский резко отреагировал на слова Трампа о драке двух детей в парке

Трамп сравнил Украину и Россию с «двумя детьми, которые дерутся в парке».

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC прокомментировал слова своего коллеги из Белого дома Дональда Трампа, который сравнил Украину и Россию с «двумя детьми, которые дерутся в парке».

«Мы не дети с Путиным на детской площадке в парке. Он — убийца, который пришёл в этот парк, чтобы убивать детей», — подчеркнул Президент.

По мнению Зеленского, Трамп «не может полностью почувствовать и понять эту боль» украинцев.

«И речь не о президенте Трампе, речь о любом человеке, который не здесь, в стране, которая за тысячи миль от нас — они не могут полностью почувствовать и понять эту боль», — объяснил Президент.

Как указывали в СМИ, во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Белом доме Дональд Трамп упомянул о недавнем телефонном разговоре с Путиным и сказал, что привёл ему аналогию о двух детях, которые дерутся в парке как сумасшедшие.

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