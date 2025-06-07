Практика судов
  1. В Украине

Зеленский резко отреагировал на слова Трампа о драке двух детей в парке

12:11, 7 июня 2025
Трамп сравнил Украину и Россию с «двумя детьми, которые дерутся в парке».
Зеленский резко отреагировал на слова Трампа о драке двух детей в парке
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC прокомментировал слова своего коллеги из Белого дома Дональда Трампа, который сравнил Украину и Россию с «двумя детьми, которые дерутся в парке».

«Мы не дети с Путиным на детской площадке в парке. Он — убийца, который пришёл в этот парк, чтобы убивать детей», — подчеркнул Президент.

По мнению Зеленского, Трамп «не может полностью почувствовать и понять эту боль» украинцев.

«И речь не о президенте Трампе, речь о любом человеке, который не здесь, в стране, которая за тысячи миль от нас — они не могут полностью почувствовать и понять эту боль», — объяснил Президент.

Как указывали в СМИ, во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Белом доме Дональд Трамп упомянул о недавнем телефонном разговоре с Путиным и сказал, что привёл ему аналогию о двух детях, которые дерутся в парке как сумасшедшие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны утвердило изменения в положение о ВВК, которыми ускорят проверку предоставления статуса непригодности к службе

Также введен четкий предельный срок проверки документов ВВК – не более 5 дней со дня поступления документов.

Комитет рекомендовал изменения в закон об АРМА, которые позволят без согласия владельца реализовать имущество, принадлежащее лицам, связанным с РФ

В законе об АРМА предлагается предусмотреть, что по решению следственного судьи имущество лиц, связанных с РФ, может быть передано для реализации без согласия владельца до вынесения обвинительного приговора или до решения о спецконфискации или признания активов необоснованными.

В школах запретят преподавать лицам, совершавшим буллинг или домашнее насилие

Лица, имевшие штрафы за домашнее насилие или травлю, не смогут работать в учреждениях среднего образования.

Верховная Рада рассмотрит закон о множественном гражданстве и упрощенном приобретении гражданства Украины иностранцами из определенных стран

Комитет рекомендовал принять в целом закон о возможности существования у граждан Украины множественного гражданства и об упрощенном порядке приобретения гражданства Украины для иностранцев из определенных стран.

Задержание на дороге, прохождение ВЛК под угрозой избиения и фиктивный медосмотр – суд признал незаконными действия ТЦК

Мобилизацию и направление в воинскую часть суд признал полностью незаконными, хотя истец уже давно в рядах ВСУ.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді