Практика судов
  1. В Украине

Одессит получил рекордный штраф за вождение электросамоката в нетрезвом состоянии

18:11, 7 июня 2025
В прошлом году было зафиксировано 71 правонарушение с участием любителей езды на электросамокатах.
Одессит получил рекордный штраф за вождение электросамоката в нетрезвом состоянии
Источник фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе водитель электросамоката получил максимальный штраф за управление в нетрезвом виде (дело № 522/11333/24). Выяснилось, что мужчина не имел водительского удостоверения и уже не впервые катался на самокате в состоянии опьянения. Об этом пишет Опендатабот.

Суд назначил ему штраф в размере 34 тысяч гривен и обязал уплатить судебный сбор. Отмечается, что если бы у нарушителя были водительские права, его могли бы лишить права управления.

Согласно данным поисковика по судебному реестру «Бабуся», в 2024 году было зафиксировано 71 судебное дело, связанное с электросамокатами. Обычно за такие нарушения штрафуют на сумму от 340 до 34 тысяч гривен, а иногда лишают водительских прав. Наибольший штраф получил именно житель Одессы.

Водители самокатов чаще всего фигурируют в административных правонарушениях. В этом году зафиксировано 13 административных и 4 уголовных дела. Для сравнения: в прошлом году было 64 административных и 7 уголовных дел.

Кроме того, 17 человек за последние два года получили штраф по 17 тысяч гривен. Из них 15 управляли самокатом в состоянии алкогольного опьянения, еще двое — под действием наркотиков. Троим лицам было запрещено управлять транспортными средствами в течение года.

С 2023 года все электросамокаты (моноколеса, сегвеи и т.д.) признаны транспортными средствами, что дало возможность полиции и судам привлекать водителей электросамокатов к административной ответственности на общих основаниях, как и водителей автомобилей. Однако отдельных правил и ответственности для водителей электросамокатов до сих пор не существует.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ПДД решение суда штраф / штрафы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон о выплате военнослужащим денежной компенсации за все неиспользованные дни отпусков

Неиспользованные за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков будут подлежать денежной компенсации, которая выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы.

Президент подписал закон о реформе оплаты труда госслужащих, который позволит повысить зарплату в аппаратах судов

Накануне к Президенту по поводу этого закона обратился Совет судей Украины.

Мужчин, не состоящих на учете в ТЦК или находящихся в розыске, разрешат временно бронировать на критически важных предприятиях

Давид Арахамия, Александр Завитневич, Роман Костенко и другие внесли законопроект, которым разрешается временно принимать на работу и оформлять бронь мужчинам, нарушившим законодательство о мобилизации.

Президент хочет понять, как в Украине будет восстановлено доверие к судебной власти — Ирина Мудрая

Стратегия развития системы правосудия до 2029 года несколько раз презентовалась Владимиру Зеленскому, но пока не утверждена Президентом.

Срок командировки судей в другие суды не будут ограничивать двумя годами – подписан закон

Владимир Зеленский подписал закон об отмене ограничения срока командировки для судей.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді