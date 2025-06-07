Одессит получил рекордный штраф за вождение электросамоката в нетрезвом состоянии

В прошлом году было зафиксировано 71 правонарушение с участием любителей езды на электросамокатах.

Источник фото: Freepik

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В Одессе водитель электросамоката получил максимальный штраф за управление в нетрезвом виде (дело № 522/11333/24). Выяснилось, что мужчина не имел водительского удостоверения и уже не впервые катался на самокате в состоянии опьянения. Об этом пишет Опендатабот.

Суд назначил ему штраф в размере 34 тысяч гривен и обязал уплатить судебный сбор. Отмечается, что если бы у нарушителя были водительские права, его могли бы лишить права управления.

Согласно данным поисковика по судебному реестру «Бабуся», в 2024 году было зафиксировано 71 судебное дело, связанное с электросамокатами. Обычно за такие нарушения штрафуют на сумму от 340 до 34 тысяч гривен, а иногда лишают водительских прав. Наибольший штраф получил именно житель Одессы.

Водители самокатов чаще всего фигурируют в административных правонарушениях. В этом году зафиксировано 13 административных и 4 уголовных дела. Для сравнения: в прошлом году было 64 административных и 7 уголовных дел.

Кроме того, 17 человек за последние два года получили штраф по 17 тысяч гривен. Из них 15 управляли самокатом в состоянии алкогольного опьянения, еще двое — под действием наркотиков. Троим лицам было запрещено управлять транспортными средствами в течение года.

С 2023 года все электросамокаты (моноколеса, сегвеи и т.д.) признаны транспортными средствами, что дало возможность полиции и судам привлекать водителей электросамокатов к административной ответственности на общих основаниях, как и водителей автомобилей. Однако отдельных правил и ответственности для водителей электросамокатов до сих пор не существует.

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