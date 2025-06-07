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Офіс Президента розраховує на зустріч Зеленського із Трампом на полях саміту G7

08:12, 7 червня 2025
У Зеленського розраховують на його зустріч із Трампом в Канаді 15-17 червня.
Офіс Президента розраховує на зустріч Зеленського із Трампом на полях саміту G7
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Візит української делегації на чолі з першою віцепремʼєр-міністеркою економіки України Юлії Свириденко до США 3-5 червня був одним з етапів підготовки зустрічі Президента України Володимира Зеленського з колегою зі США Дональдом Трампом на полях G7, який відбудеться в Канаді 15-17 червня.

Про це повідомив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, якого цитує Інтерфакс-Україна.

«Наш візит був підготовкою в тому числі до, я думаю, що зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Трампом на полях зустрічі G7 в Канаді, яка відбудеться вже за 10 днів. Це був один із важливих кроків підготовки цієї розмови», - сказав Єрмак в ефірі телемарафону, коментуючи підсумки візиту української делегації до США.

За його словами, делегація провела зустрічі «з половиною сенаторів», а також очільниками провідних комітетів Сенату та Палати представників Конгресу США. Єрмак також відзначив важливість брифінгу в Сенаті, який буде розглядати законопроєкт сенатора Ліндсі Ґрема щодо додаткових санкцій проти РФ.

«Коли ми говорили про санкції – це безумовно треба було теж показати, як фінансується російська військова машина, звідки йдуть гроші, чому дуже важливі конкретні, і в пакеті Ліндсі Ґрема дійсно дуже болючі санкції, які, якщо це буде проголосовано, почнуть дуже швидко працювати, бо це про гроші від нафти, це про банківський сектор і багато чого іншого», - сказав керівник Офісу Президента.

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США Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський офіс президента Андрій Єрмак

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