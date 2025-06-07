Температура води в Дніпрі біля Києва уже перевищила 20°С

Середньодобова температура води у Дніпрі біля Києва досягла позначки 20,3°С.

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Температура води у Дніпрі біля Києва досягла 20,3°С. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, яка проводить спостереження з гідрологічної станції, розташованої на території Гідропарку.

Цьогоріч перехід температури води через позначку +20°С стався у звичайний для багаторічних спостережень день — 5 червня. Для порівняння, найраніше таке потепління фіксували 10 травня 2013 року, а найпізніше — 1 липня (у 1978 та 2004 роках).

Рекордною залишається температура 29,0°С, зафіксована 16 липня 2024 року.

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