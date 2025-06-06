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Білий дім тисне на Сенат, щоб пом’якшити законопроект Ліндсі Грема про санкції проти РФ – The Wall Street Journal

20:51, 6 червня 2025
Адміністрація Трампа намагається переконати сенатора Ліндсі Грема змінити законопроєкт про санкції проти Росії.
Білий дім тисне на Сенат, щоб пом’якшити законопроект Ліндсі Грема про санкції проти РФ – The Wall Street Journal
Джерело фото: Kevin Dietsch/Getty Images
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Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати сенатора-республіканця Ліндсі Грема суттєво послабити його законопроєкт щодо санкцій проти Росії на тлі намірів Білого дому налагодити відносини з Москвою. Про це пише The Wall Street Journal.

Ключове положення законопроєкту, який підтримують понад 80 сенаторів, передбачає запровадження санкцій проти високопоставлених російських посадовців і стратегічних секторів, а також штрафи для країн, які ведуть бізнес з Москвою. На думку Трампа, це може зашкодити його меті відновлення відносин між США та Росією, навіть попри його прагнення завершити війну.

Як пише The Wall Street Journal, Білий дім зв'язувався з офісом Грема, пропонуючи додати в документ винятки, які дозволили б Трампу обирати, проти кого і чого вводити санкції. Також серед пропозицій — замінити слово shall (повинен) на may (може), усунувши таким чином обов'язковий характер документа.

WSJ зауважує, що будь-яка адміністрація вимагає змін до «гучних» законопроєктів, втім згадані пропозиції можуть зробити законопроєкт Грема «беззубим», кажуть анонімні співрозмовники.

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США санкції війна

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