Білий дім тисне на Сенат, щоб пом’якшити законопроект Ліндсі Грема про санкції проти РФ – The Wall Street Journal

Адміністрація Трампа намагається переконати сенатора Ліндсі Грема змінити законопроєкт про санкції проти Росії.

Джерело фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати сенатора-республіканця Ліндсі Грема суттєво послабити його законопроєкт щодо санкцій проти Росії на тлі намірів Білого дому налагодити відносини з Москвою. Про це пише The Wall Street Journal.

Ключове положення законопроєкту, який підтримують понад 80 сенаторів, передбачає запровадження санкцій проти високопоставлених російських посадовців і стратегічних секторів, а також штрафи для країн, які ведуть бізнес з Москвою. На думку Трампа, це може зашкодити його меті відновлення відносин між США та Росією, навіть попри його прагнення завершити війну.

Як пише The Wall Street Journal, Білий дім зв'язувався з офісом Грема, пропонуючи додати в документ винятки, які дозволили б Трампу обирати, проти кого і чого вводити санкції. Також серед пропозицій — замінити слово shall (повинен) на may (може), усунувши таким чином обов'язковий характер документа.

WSJ зауважує, що будь-яка адміністрація вимагає змін до «гучних» законопроєктів, втім згадані пропозиції можуть зробити законопроєкт Грема «беззубим», кажуть анонімні співрозмовники.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.