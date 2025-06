Белый дом давит на Сенат, чтобы смягчить законопроект Линдси Грэма о санкциях против РФ — The Wall Street Journal

Администрация Трампа пытается убедить сенатора Линдси Грэма изменить законопроект о санкциях против России.

Администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить сенатора-республиканца Линдси Грэма существенно ослабить его законопроект о санкциях против России на фоне намерений Белого дома наладить отношения с Москвой. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ключевое положение законопроекта, который поддерживают более 80 сенаторов, предусматривает введение санкций против высокопоставленных российских должностных лиц и стратегических секторов, а также штрафы для стран, ведущих бизнес с Москвой. По мнению Трампа, это может навредить его цели по восстановлению отношений между США и Россией, несмотря на его стремление закончить войну.

Как пишет The Wall Street Journal, Белый дом связывался с офисом Грэма, предлагая добавить в документ исключения, которые позволили бы Трампу самому выбирать, против кого и чего вводить санкции. Также среди предложений — заменить слово shall (обязан) на may (может), устранив таким образом обязательный характер документа.

WSJ отмечает, что любая администрация требует изменений в «громких» законопроектах, однако упомянутые предложения могут сделать законопроект Грэма «бесклыким», говорят анонимные источники.

