Погибшего военнослужащего признали отцом ребенка, несмотря на отсутствие ДНК-образца — детали дела

Апелляция учла практику ЕСПЧ в деле об установлении отцовства погибшего военного.

Ровенский апелляционный суд вынес решение в пользу женщины, добивавшейся установления отцовства погибшего военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд апелляционной инстанции рассмотрел апелляционную жалобу истицы на решение местного суда, который отказал ей в установлении отцовства. Оценив обстоятельства дела и представленные доказательства, судьи пришли к выводу, что требования апелляционной жалобы подлежат удовлетворению.

Из материалов дела известно, что истица состояла в фактических брачных отношениях с мужчиной, от которого в 2022 году в одной из стран Европейского союза родила ребёнка.

В свидетельстве о рождении указала себя и отца ребёнка.

В 2023 году отец ребёнка погиб в Харьковской области при выполнении боевого задания.

С целью защиты наследственных прав сына и получения льгот от государства для ребёнка, который из-за войны потерял кормильца, истица обратилась в суд с иском об установлении факта отцовства.

Местный суд определением назначил проведение судебно-генетической экспертизы, однако она не была проведена в связи с отсутствием биологического образца покойного военнослужащего, что и стало основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

В апелляционном суде истица предоставила заключение молекулярно-генетического экспертного исследования, которым установлено, что вероятность того, что мать ныне покойного военнослужащего на 99,98 процента является биологической бабушкой ребёнка.

Ответчица не оспаривала факт отцовства своего сына в суде.

В постановлении Верховного Суда в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 21 февраля 2020 года по делу № 643/9245/18 (производство № 61-16732св19) сделан вывод относительно применения статьи 130 Семейного кодекса Украины и указано, что закон не определяет конкретного перечня доказательств для установления факта отцовства. Основанием для установления факта отцовства могут быть любые сведения, которые подтверждают происхождение ребёнка от данного лица, собранные в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса.

Европейский суд по правам человека, решения которого являются источником права в соответствии со статьёй 17 Закона Украины «О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека», отметил, что «в ходе национального рассмотрения суд назначил ДНК-тест с целью разрешения данного спора об отцовстве. Тест показал, что ответчик был отцом ребёнка с вероятностью 99,99 процента. Суд учитывает, что на сегодняшний день ДНК-тест является единственным научным методом точного установления отцовства в отношении конкретного ребёнка; его доказательная ценность существенно превышает любую другую улику, представленную сторонами, с целью подтвердить или опровергнуть факт оспариваемого отцовства» (KALACHEVA v. RUSSIA, № 3451/05, параграф 34, ЕСПЧ, от 07 мая 2009 года).

При таких обстоятельствах, оценив представленное истицей заключение экспертизы в совокупности с другими доказательствами, апелляционный суд пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований и признании ныне покойного военнослужащего отцом их ребёнка.

Ознакомиться с постановлением Ровенского апелляционного суда по делу № 572/163/24 можно в ЕГРСР.

