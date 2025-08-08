Новые штрафы для водителей и перевозчиков: Кабмин усиливает контроль за выполнением требований Укртрансбезопасности

Правительство зарегистрировало два законопроекта 13613 и 13614, которыми предлагает ужесточить ответственность для водителей и перевозчиков, а также обеспечить более эффективное выполнение постановлений Укртрансбезопасности.
Законопроектом 13613 предлагаются изменения в статью 188-57 Кодекса об административных правонарушениях.
Предлагается определить основания для привлечения к административной ответственности за невыполнение требований Укртрансбезопасности по проверке (кроме рейдовой проверки (проверки на дороге) соблюдения требований законодательства об автомобильном, городском электрическом, железнодорожном транспорте.
Как объясняет правительство, за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года должностные лица Укртрансбезопасности выдали 48 предписаний по устранению нарушений требований законодательства об автомобильном, городском электрическом, железнодорожном транспорте, из которых субъектами хозяйствования выполнено в полном объеме 3, выполнено частично - 6 и не выполнено - 39 (81%). Не устранялись несоответствия по содержанию и ремонтам подвижного состава наземного транспорта и элементов транспортной инфраструктуры, эксплуатация которых с такими несоответствиями запрещена законодательством. Кроме того, зафиксировано 5 фактов создания субъектами хозяйствования препятствий должностным лицам Укртрансбезопасности – недопущение к проверкам.
Следовательно, предлагается предусмотреть такой штраф:
В случае повторных нарушений штрафы будут удваиваться.
Другой законопроект о внесении изменений в статью 300-2 КУоАП разработан с целью обеспечения эффективности выполнения постановлений о штрафах за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных в автоматическом режиме, и решения проблем при выполнении этих постановлений лицами и при их принудительном исполнении.
Так, Укртрансбезопасность составляет протоколы, рассматривает дела об административных правонарушениях и накладывает административные взыскания.
Согласно статье 307 КУоАП штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через 15 дней со дня вручения ему постановления, кроме случаев, предусмотренных статьями 300-1, 300-2 КУоАП, а в случае обжалования такого постановления – не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.
Исходя из содержания ч. 1 статьи 300-2 КУоАП в случае уплаты лицами, указанными в статье 14-3, штрафа в течение 10 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте такое постановление считается выполненным.
Таким образом, законодатель закрепил более короткие сроки для добровольной уплаты штрафов. При этом в случае обжалования постановления такой срок уже составит не 10, а 15 дней.
Течение указанных сроков начинается со дня вступления в законную силу постановления, а в соответствии со статьей 291 КУоАП такое постановление вступает в законную силу после его вручения лицу или получения почтового уведомления о вручении, или об отказе в его получении, или возвращении почтового отправления с пометкой о невручении.
Исходя из этого, у правонарушителя есть крайне короткий срок для уплаты штрафа. В связи с этим нередки случаи незначительной просрочки такой уплаты, что в соответствии со статьей 307 КУоАП влечет за собой взыскание уже двойного размера штрафа. В результате увеличивается количество обжалуемых постановлений.
Кроме того, исходя из содержания ч. 2 статьи 300-2 КУоАП в случае неуплаты штрафа в течение 10 дней, такое постановление подлежит принудительному исполнению в течение 30 дней со дня вступления им в законную силу.
Вместе с тем, в соответствии с содержанием ч. 1 статьи 12 Закона «Об исполнительном производстве» исполнительные документы, по которым взыскателем является государство или государственный орган, могут быть предъявлены к принудительному исполнению в течение 3-х месяцев.
Таким образом, КУоАП закрепил значительно более короткие сроки для предъявления к исполнению именно постановлений в сфере безопасности на автомобильном транспорте по сравнению с другими исполнительными документами, что усложняет обеспечение исполнения.
Следовательно, предлагается увеличить сроки для уплаты штрафа по постановлению о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, а также увеличить сроки для принудительного исполнения постановления.
Соответственно, в статье 300-2 будет предусмотрено, что в случае уплаты лицами, указанными в статье 14-3, штрафа в течение 15 календарных дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте такое постановление считается выполненным.
В случае неуплаты штрафа в установленный срок, постановление подлежит принудительному исполнению.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.