Новые штрафы для водителей и перевозчиков: Кабмин усиливает контроль за выполнением требований Укртрансбезопасности

Кабмин внес законопроекты о новых штрафах для водителей и перевозчиков за невыполнение требований Укртрансбезопасности.

Правительство зарегистрировало два законопроекта 13613 и 13614, которыми предлагает ужесточить ответственность для водителей и перевозчиков, а также обеспечить более эффективное выполнение постановлений Укртрансбезопасности.

Законопроектом 13613 предлагаются изменения в статью 188-57 Кодекса об административных правонарушениях.

Предлагается определить основания для привлечения к административной ответственности за невыполнение требований Укртрансбезопасности по проверке (кроме рейдовой проверки (проверки на дороге) соблюдения требований законодательства об автомобильном, городском электрическом, железнодорожном транспорте.

Как объясняет правительство, за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года должностные лица Укртрансбезопасности выдали 48 предписаний по устранению нарушений требований законодательства об автомобильном, городском электрическом, железнодорожном транспорте, из которых субъектами хозяйствования выполнено в полном объеме 3, выполнено частично - 6 и не выполнено - 39 (81%). Не устранялись несоответствия по содержанию и ремонтам подвижного состава наземного транспорта и элементов транспортной инфраструктуры, эксплуатация которых с такими несоответствиями запрещена законодательством. Кроме того, зафиксировано 5 фактов создания субъектами хозяйствования препятствий должностным лицам Укртрансбезопасности – недопущение к проверкам.

Следовательно, предлагается предусмотреть такой штраф:

Невыполнение законных требований должностных лиц Укртрансбезопасности во время проведения рейдовых проверок (проверок на дороге) — влечет за собой наложение штрафа на водителей в размере от 850 до 2 550 грн.

Невыполнение обязательных для исполнения в определенные сроки законных требований (предписаний или распоряжений) должностных лиц Укртрансбезопасности по устранению нарушений, выявленных при осуществлении мер государственного надзора (контроля) (кроме рейдовой проверки (проверки на дороге) соблюдения требований законодательства об автомобильном, городском электрическом, железнодорожном транспорте, — штраф для должностных лиц субъектов хозяйствования от 8 500 до 17 000 грн.

Недопущение должностных лиц Укртрансбезопасности к осуществлению мер государственного надзора (контроля) (кроме рейдовой проверки (проверки на дороге) — от 17 000 до 25 500 грн.

В случае повторных нарушений штрафы будут удваиваться.

Другой законопроект о внесении изменений в статью 300-2 КУоАП разработан с целью обеспечения эффективности выполнения постановлений о штрафах за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных в автоматическом режиме, и решения проблем при выполнении этих постановлений лицами и при их принудительном исполнении.

Так, Укртрансбезопасность составляет протоколы, рассматривает дела об административных правонарушениях и накладывает административные взыскания.

Согласно статье 307 КУоАП штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через 15 дней со дня вручения ему постановления, кроме случаев, предусмотренных статьями 300-1, 300-2 КУоАП, а в случае обжалования такого постановления – не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Исходя из содержания ч. 1 статьи 300-2 КУоАП в случае уплаты лицами, указанными в статье 14-3, штрафа в течение 10 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте такое постановление считается выполненным.

Таким образом, законодатель закрепил более короткие сроки для добровольной уплаты штрафов. При этом в случае обжалования постановления такой срок уже составит не 10, а 15 дней.

Течение указанных сроков начинается со дня вступления в законную силу постановления, а в соответствии со статьей 291 КУоАП такое постановление вступает в законную силу после его вручения лицу или получения почтового уведомления о вручении, или об отказе в его получении, или возвращении почтового отправления с пометкой о невручении.

Исходя из этого, у правонарушителя есть крайне короткий срок для уплаты штрафа. В связи с этим нередки случаи незначительной просрочки такой уплаты, что в соответствии со статьей 307 КУоАП влечет за собой взыскание уже двойного размера штрафа. В результате увеличивается количество обжалуемых постановлений.

Кроме того, исходя из содержания ч. 2 статьи 300-2 КУоАП в случае неуплаты штрафа в течение 10 дней, такое постановление подлежит принудительному исполнению в течение 30 дней со дня вступления им в законную силу.

Вместе с тем, в соответствии с содержанием ч. 1 статьи 12 Закона «Об исполнительном производстве» исполнительные документы, по которым взыскателем является государство или государственный орган, могут быть предъявлены к принудительному исполнению в течение 3-х месяцев.

Таким образом, КУоАП закрепил значительно более короткие сроки для предъявления к исполнению именно постановлений в сфере безопасности на автомобильном транспорте по сравнению с другими исполнительными документами, что усложняет обеспечение исполнения.

Следовательно, предлагается увеличить сроки для уплаты штрафа по постановлению о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, а также увеличить сроки для принудительного исполнения постановления.

Соответственно, в статье 300-2 будет предусмотрено, что в случае уплаты лицами, указанными в статье 14-3, штрафа в течение 15 календарных дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте такое постановление считается выполненным.

В случае неуплаты штрафа в установленный срок, постановление подлежит принудительному исполнению.

Автор: Наталя Мамченко

