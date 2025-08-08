Нові штрафи для водіїв і перевізників: Кабмін посилює контроль за виконанням вимог Укртрансбезпеки

Кабмін вніс законопроекти про нові штрафи для водіїв та перевізників за невиконання вимог Укртрансбезпеки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд зареєстрував два законопроекти 13613 та 13614, якими пропонує посилити відповідальність для водіїв та перевізників, а також забезпечити більш ефективне виконання постанов Укртрансбезпеки.

Законопроектом 13613 пропонуються зміни до статті 188-57 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Пропонується визначити підстави для притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання вимог Укртрансбезпеки щодо перевірки (окрім рейдової перевірки (перевірки на дорозі) додержання вимог законодавства про автомобільний, міський електричний, залізничний транспорт.

Як пояснює уряд, за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року посадовці Укртрансбезпеки видали 48 приписів щодо усунення порушень вимог законодавства про автомобільний, міський електричний, залізничний транспорт, з яких суб’єктами господарювання виконано в повному обсязі 3, виконано частково – 6 та не виконано – 39 (81%). Не усувалися невідповідності стосовно утримання і ремонтів рухомого складу наземного транспорту та елементів транспортної інфраструктури, експлуатація яких з такими невідповідностями заборонена законодавством. Крім того, зафіксовано 5 фактів створення суб’єктами господарювання перешкод посадовим особам Укртрансбезпеки – недопущення до перевірок.

Отже, пропонується передбачити такі штраф:

Невиконання законних вимог посадових осіб Укртрансбезпеки під час проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) — тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі від 850 до 2 550 грн.

Невиконання обов’язкових для виконання у визначені строки законних вимог (приписів або розпоряджень) посадових осіб Укртрансбезпеки щодо усунення порушень, виявлених

під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) (окрім рейдової перевірки (перевірки на дорозі) дотримання вимог законодавства

про автомобільний, міський електричний, залізничний транспорт, —штраф для посадових осіб суб’єктів господарювання від 8 500 до 17 000 грн.

під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) (окрім рейдової перевірки (перевірки на дорозі) дотримання вимог законодавства про автомобільний, міський електричний, залізничний транспорт, —штраф для посадових осіб суб’єктів господарювання від 8 500 до 17 000 грн. Недопущення посадових осіб Укртрансбезпеки до здійснення заходів державного нагляду (контролю) (окрім рейдової перевірки (перевірки на дорозі) — від 17 000 до 25 500 грн.

У випадку повторних порушень штрафи будуть подвоюватися.

Інший законопроект про внесення змін до статті 300-2 КУпАП розроблено з метою забезпечення ефективності виконання постанов про штрафи за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксованих в автоматичному режимі, та вирішення проблем при виконанні цих постанов особами та при їх примусовому виконанні.

Так, Укртрансбезпека складає протоколи, розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення.

Відповідно до статті 307 КУпАП штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через 15 днів з дня вручення йому постанови, крім випадків, передбачених статтями 300-1, 300-2 КУпАП, а в разі оскарження такої постанови – не пізніш як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Виходячи зі змісту ч. 1 статті 300-2 КУпАП у разі сплати особами, зазначеними у статті 14-3, штрафу протягом 10 днів з дня набрання законної сили постановою про накладення штрафу за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті така постанова вважається виконаною.

Таким чином, законодавець закріпив коротші строки для добровільної сплати штрафів. При цьому в разі оскарження постанови такий строк вже становитиме не 10, а 15 днів.

Перебіг вказаних строків розпочинається з дня набрання законної сили постановою, а відповідно до статті 291 КУпАП така постанова набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення, або про відмову в її отриманні, або повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.

Виходячи з цього, правопорушник має вкрай короткий строк для сплати штрафу. У зв’язку з цим непоодинокими є випадки незначного прострочення такої сплати, що відповідно до статті 307 КУпАП має наслідком стягнення вже подвійного розміру штрафу. В результаті збільшується кількість постанов, що оскаржуються.

Крім того, виходячи зі змісту ч. 2 статті 300-2 КУпАП у разі несплати штрафу протягом 10 днів, така постанова підлягає примусовому виконанню протягом 30 днів з дня набрання нею законної сили.

Разом з тим, відповідно до змісту ч. 1 статті 12 Закону «Про виконавче провадження» виконавчі документи, за якими стягувачем є держава або державний орган, можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом 3-х місяців.

Таким чином, КУпАП закріпив значно коротші строки для пред’явлення до виконання саме постанов у сфері безпеки на автомобільному транспорті в порівнянні із іншими виконавчими документами, що ускладнює забезпечення виконання.

Отже, пропонується збільшити строки для сплати штрафу за постановою про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, а також збільшити строки для примусового виконання постанови.

Відповідно, у статті 300-2 буде передбачено, що у разі сплати особами, зазначеними у статті 14-3, штрафу протягом 15 календарних днів з дня набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті така постанова вважається виконаною.

У разі несплати штрафу у встановлений строк, постанова підлягає примусовому виконанню.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.