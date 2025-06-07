Температура воды в Днепре возле Киева уже превысила 20°С

Среднесуточная температура воды в Днепре возле Киева достигла 20,3°С.

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Температура воды в Днепре возле Киева достигла 20,3°С. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, которая проводит наблюдения с гидрологической станции, расположенной на территории Гидропарка.

В этом году переход температуры воды через отметку +20°С произошел в обычный для многолетних наблюдений день — 5 июня. Для сравнения, самое раннее такое потепление фиксировали 10 мая 2013 года, а самое позднее — 1 июля (в 1978 и 2004 годах).

Рекордной остается температура 29,0°С, зафиксированная 16 июля 2024 года.

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