Офис Президента рассчитывает на встречу Зеленского с Трампом на полях саммита G7

У Зеленского рассчитывают на его встречу с Трампом в Канаде 15-17 июня.

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Визит украинской делегации во главе с первой вице-премьер-министром — министром экономики Украины Юлией Свириденко в США 3–5 июня был одним из этапов подготовки встречи Президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом на полях G7, который состоится в Канаде 15–17 июня.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, которого цитирует Интерфакс-Украина.

«Наш визит был подготовкой, в том числе, к, я думаю, встрече между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Трампом на полях встречи G7 в Канаде, которая состоится уже через 10 дней. Это был один из важных шагов подготовки этой беседы», — сказал Ермак в эфире телемарафона, комментируя итоги визита украинской делегации в США.

По его словам, делегация провела встречи «с половиной сенаторов», а также с руководителями ведущих комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США. Ермак также отметил важность брифинга в Сенате, который будет рассматривать законопроект сенатора Линдси Грэма о дополнительных санкциях против РФ.

«Когда мы говорили о санкциях — это, безусловно, тоже нужно было показать, как финансируется российская военная машина, откуда идут деньги, почему очень важны конкретные [меры], и в пакете Линдси Грэма действительно очень болезненные санкции, которые, если они будут приняты, начнут очень быстро работать, потому что это касается доходов от нефти, это касается банковского сектора и многого другого», — сказал руководитель Офиса Президента.

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