Україна спростувала заяви РФ про перенесення обміну військовополоненими – ЗМІ

У Києві запевнили, що підготовка триває, а подібні заяви — спроба тиску та поширення фейків.

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Представник Росії Володимир Мединський заявив, що Україна нібито «неочікувано перенесла» обмін, який, за його словами, було погоджено у Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський раніше на брифінгу повідомив, що 7 та 8 червня може відбутися обмін військовополоненими з Росією.

«РБК-Україна» за інформацією джерел пише, що обмін справді готується, а подібні заяви з боку РФ — це спроба тиску на українську переговорну групу.

«По-перше, жодної репатріації вчора не було — росіяни поширюють фейки. По-друге, вони намагаються тиснути на переговорну групу. Обмін готується, а будь-які подробиці можуть суттєво вплинути на цей процес, адже це дуже чутливе питання», — заявив співрозмовник видання.

Як вказувала «Судово-юридична газета», у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що повідомлення представників держави-агресорки про нібито початок повернення тіл або репатріаційних процесів за домовленостями у Стамбулі не відповідають дійсності.

Наразі триває підготовка до повернення важкохворих, важкопоранених, військовополонених молодшого віку, а також тіл загиблих українських захисників. У штабі підкреслили, що будь-які односторонні заяви з боку РФ є маніпуляцією на надчутливій темі.

«Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресорки є лише черговою маніпуляцією стосовно чутливої та важливої теми репатріації тіл наших Захисників», - вказали там.

Координаційний штаб підтвердив свою готовність до проведення як репатріацій, так і обмінів військовополоненими, зокрема у форматі «всіх на всіх».

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