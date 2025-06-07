РФ подала несоответствующие списки — Координационный штаб разъяснил ситуацию с обменом пленных и репатриацией тел

Украина подала согласованные списки для обмена и договорилась о репатриации тел, однако Россия нарушила договоренности и прибегла к односторонним действиям.

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В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными официально разъяснили ситуацию с обменом украинских пленных и репатриацией тел из РФ.

Как известно, представитель России Владимир Мединский заявил, что Украина якобы «неожиданно перенесла» обмен, который, по его словам, был согласован в Стамбуле.

«Сегодняшние заявления российской стороны не соответствуют действительности и ранее достигнутым договоренностям — ни по обмену пленных, ни по репатриации тел», — подчеркнули в Штабе.

Там отметили, что на протяжении последней недели команды с обеих сторон вели работу в двух направлениях — репатриации тел погибших военнослужащих и обмену пленных.

«Что касается обмена пленных — Украина подала списки на обмен, сформированные в соответствии с четко определенными категориями, согласованными во время переговоров в Стамбуле: тяжелораненые, тяжело больные, по формуле «всех на всех», а также молодые военнослужащие. Российская сторона передала другие списки, которые не соответствуют согласованному подходу. Украина предоставила соответствующие комментарии, и сейчас следующий шаг ожидается от российской стороны», — указали в ведомстве.

В Штабе также отметили, что была достигнута договоренность по репатриации тел, но без согласования даты.

«Что касается репатриации тел — действительно, была достигнута договоренность. Дата — не была согласована. Вместо последовательного выполнения согласованного алгоритма российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были утверждены в рамках совместного процесса», — говорится в заявлении.

Украина заявляет о готовности продолжать работу в согласованных рамках ради реального результата — возвращения пленных и тел погибших.

«К сожалению, вместо конструктивного диалога мы снова сталкиваемся с манипуляциями и попытками использовать чувствительные гуманитарные темы в информационных целях. Мы заинтересованы в реальном результате — в возвращении наших пленных и тел погибших, и готовы продолжать работу ради этого в рамках достигнутых договоренностей.

Призываем российскую сторону прекратить грязные игры и вернуться к конструктивной работе ради возвращения людей с обеих сторон и четкого выполнения договоренностей в ближайшие дни», — акцентировали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 7 и 8 июня может состояться обмен военнопленными с Россией.

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